आर्य बब्बर ने प्रतीक स्मिता पाटिल पर साधा था निशाना, अब सौतेले भाई ने कसा तंज?
स्मिता पाटिल और राज बब्बर के बेटे प्रतीक स्मिता पाटिल ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी द्वारा शेयर किए गए एक पोस्ट को री-शेयर किया है। इस पोस्ट को लोग आर्य बब्बर के हाल ही में दिए पॉडकास्ट से जोड़कर देख रहे हैं। कहा जा रहाहै कि प्रतीक ने अपने सौतेले भाई पर तंज कसा है।
राज बब्बर के बेटे आर्य बब्बर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपने सौतेले भाई प्रतीक स्मिता पाटिल के संग रिश्तों को लेकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि प्रतीक ने एक दिन अचानक पूरे परिवार से बात करना बंद कर दिया। इसी बातचीत के दौरान आर्य बब्बर ने ये भी कहा कि प्रतीक बब्बर राज बब्बर के पास तब आते थे जब उन्हें पैसे चाहिए होते थे। अब प्रतीक बब्बर ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी का एक पोस्ट री-शेयर किया है। सोशल मीडिया यूजर्स इस पोस्ट को आर्य बब्बर द्वारा पॉडकास्ट में कही बातों से जोड़कर देख रहे हैं।
प्रतीक बब्बर ने सौतेले भाई पर कसा तंज?
प्रतीक बब्बर की पत्नी प्रिया बनर्जी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में लिखा था- अगर गलत जानकारी फैलाने से बिल भरे जा सकते, तो कुछ लोग आखिरकार सफल हो जाते। अपनी पत्नी के इसी पोस्ट को प्रतीक बब्बर ने री-शेयर किया है। इसी के साथ उन्होंने हैशटैग के साथ लिखा अगर आपको पता है, तो पता है (IYKYK)।
क्या बोल रहे सोशल मीडिया यूजर्स?
प्रतीक और प्रिया ने इस पोस्ट में किसी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स इस पोस्ट को आर्य बब्बर पर तंज की तरह देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये प्रतीक बब्बर ने आर्य बब्बर को जवाब दिया है। हालांकि, प्रतीक बब्बर या उनकी पत्नी की ओर से इन कयासों पर कोई भी बयान अभी तक नहीं आया है।
आर्य ने प्रतीक के बारे में क्या कहा था?
बता दें, विकी लालवानी के साथ खास बातचीत में आर्य बब्बर ने कहा था कि पहली पत्नी को तलाक देने के बाद प्रतीक ने अचानक हमारे परिवार से बात करना बंद कर दिया था। इसी के साथ आर्य ने तल्ख अंदाज में कहा था कि प्रतीक तभी राज बब्बर के पास आते थे जब उन्हें पैसों की जरूरत होती थी। आर्य बब्बर ने कहा, “ये तो ऐसा है कि जब आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा था और आपको जिंदा रहने के लिए अपने पिता से पॉकेट मनी चाहिए थी, तब वो आपके पिता थे। जब आप उस घर में रहता चाहते थे जो आपके पिता ने स्मिता मां के लिए खरीदा था, तो वो आपके पिता थे। लेकिन जब उनको समाज के सामने इज्जत देने की बात आई, उन्हें अपनाने की बात आई, तब वो आपके पिता नहीं थे। ये क्या है? बड़े भाई होने के नाते मैं उन्हें प्यार करता हूं, लेकिन जब वो गलत हैं, तो वो गलत हैं, और यहां वो गलत हैं।”
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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