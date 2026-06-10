370 रुपये की बिरयानी विवाद में फंसे प्रणित मोरे ने उठाया ऐसा कदम, फैंस भी परेशान
प्रणित मोरे जो हाल ही में शो में आए ऑडियंस के एक जोक को लेकर फंस गए हैं, उन्होंने अब इन सबसे ब्रेक लेने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट को लेकर एक कदम उठाया है।
प्रणित मोरे पिछले कुछ दिनों से उनके शो में हुए 370 रुपये बिरयानी वाले स्टेटमेंट को लेकर काफी नेगेटिविटी झेल रहे हैं। जिस शख्स ने वो स्टेटमेंट दिया था उसने सोशल मीडिया पर माफी मांगकर अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया था। वहीं प्रणित ने भी मांफी मांगी थी, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ और अब इस बीच प्रणित ने एक बड़ा फैसला लिया है।
इंस्टाग्राम अकाउंट किया डिएक्टिवेट
प्रणित ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया है। दरअसल, प्रणित के खिलाफ कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खड़े हुए जिसमें कुशा कपिला से लेकर एल्विश यादव हैं। कई महिलाओं ने प्रणित की क्लास लगाई है कि कैसे वह ऐसे कमेंट को दिखा कर सकते हैं और उस पर मजाक कर सकते हैं।
3.8 मिलियन्स थे फॉलोअर्स
प्रणित का अकाउंट 3.8 मिलियन फॉलोअर्स वाला अभी दिख रही रहा है। हालांकि उनका जो दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट है महाराष्ट्रीयन भाऊ वो एक्टिव है। इस अकाउंट के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं जहां वहां अपने स्टैंड अप कॉमेडी के कंटेंट को शेयर करते हैं।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, प्रणित के शो में एक हिमांशु नाम का लड़का था। वह बोलता है कि वह एक लड़की के साथ डेट पर गया था और डेट पर जो उसने बिरयानी खाई थी वो 370 रुपये की थी। उसने फिर कहा कि अब उसे 370 रुपये खर्च करने का रिटर्न चाहिए था। उसने कहा कि लड़की ने मुझे कहा कि घर छोड़ दो तो मैंने कहा 370 रुपये लगे हैं, मैं वसूल तो करूंगा।
इसके बाद वह बताता है कि उसने आगे क्या किया। प्रणित जो वहां स्टेज पर मौजूद थे, वह भी इस पर हंसते हुए ही रिएक्ट करते हैं और सवाल करते हैं।
प्रणित ने मांगी थी माफी
इस वीडियो के वायरल होने और लोगों की क्लास लगाने के बाद प्रणित ने फिर एक नोट शेयर किया जिसमें लिखा है, ‘मैंने अभी देखा कि एक क्राउड वर्क के स्टेटमेंट को लेकर काफी विवाद हो रहा है। वो कमेंट ऑडियंस ने किया था और इसका मतलब यह नहीं कि ये ही मेरा व्यू है। मुझे उस वक्त हंसने की जगह उसे जवाब देना चाहिए। यहां मुझसे चूक हुई है।’
प्रणित ने आगे लिखा था, 'जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं आगे इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। मैं इंसान ही हूं और सीख रहा हूं।'
बता दें कि प्रणित बिग बॉस 19 का भी हिस्सा रह चुके हैं। वह शो के सेकेंड रनर अप थे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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