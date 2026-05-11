पीएम मोदी की बचत की अपील पर भड़के प्रकाश राज- अब नागरिकों से त्याग के लिए कह रहे हैं क्योंकि…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील के बाद एक्टर प्रकाश राज ने उन्हें नाकामयाब सरकार बताया है। प्रकाश राज ने कुछ पुराने मुद्दे उठाते हुए लिखा है कि सब हवाई जुमले थे।
एक्टर प्रकाश राज ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर तीखा तंज कसा है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश चलाने में पूरी तरह फेल हो गए हैं। प्रकाश का यह ट्वीट पीएम मोदी के हैदराबाद रैली के स्पीच के बाद आया है। इस रैली में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की थी कि वे पेट्रोल-डीजल की बचत करें, सोना ना खरीदें, खाने का तेल बचाएं और जहां तक हो सके वर्क फ्रॉम होम अपनाएं। प्रकाश राज ने इसी स्पीच को आड़े हाथों लेते हुए अपनी भड़ास निकाली। इतना ही नहीं उन्होंने नोटबंदी समेत कई पुराने मुद्दों को भी ताजा कर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।
प्रकाश राज ने किया ट्वीट
प्रकाश राज ट्विटर पर #JustAsking हैशटैग के बहाने सरकार की आलोचना करते रहते हैं। अब हैदराबाद रैली में पीएम मोदी का स्पीच वायरल होने के बाद भड़ास निकाली और लिखा है, 'नोटबंदी से इकोनॉमी बर्बाद कर दी, लोगों को थाली बजाने और कोविड गो जपने के लिए कहा... 2 करोड़ नौकरियों, 100 स्मार्ट सिटीज, अकाउंट में 15 लाख के जुमले, एमएसपी के नाम पर किसानों को ठगा, बोले थे हवाई चप्पल से हवाई जहाज की यात्रा होगी... आम आदमी से गब्बर सिंह टैक्स वसूला और अपने अमीर दोस्तों का टैक्स माफ कर दिया अब नागरिकों से त्याग करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि यह पूरी तरह से देश चलाने में नाकामयाब रहे।' #JustAsking
इस ट्वीट के बहाने प्रकाश राज ने कसा तंज
प्रकाश ने यह ट्वीट इंडियन जेम्स के एक ट्वीट पर रिप्लाई करके लिखा था। इस ट्वीट में था, पीएम नरेंद्र मोदी 5 बजे- भारत इस ग्लोबल क्राइसिस से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लोगों को मेट्रो से चलना चाहिए और वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए।
पीएम मोदी 6 बजे- हैदराबाद में अपने प्राइवेट जेट से बड़ी रैली अटेंड की साथ में 100 गाड़ियों का काफिला भी था।
प्रकाश के पक्ष और विपक्ष में आए कमेंट्स
प्रकाश राज के ट्वीट पर मिले-जुले रिएक्शंस दिख रहे हैं। एक ने लिखा है, 'कभी आप बोलते है कि लैंप जलाओ, कभी कहते हो कि ताली बजाओ, कभी कहते हो फोन की फ्लैशलाइट जलाओ,अब आप बोल रहे हो कि घर पर रहो और ईधन मत खर्च करो। किसान क्या अपनी फसल ना जोतें। बहुत हो गया, किसानों को मुआवजा कौन देगा।'
पीएम के पक्ष में एक ने लिखा है, 'कोई सबूत नहीं है कि नोटबंदी बैकफायर की, पूरे भारत में कोरोना वैक्सीन की तीन डोज मुहैया करवाईं, किसानों को उनकी फसलों पर एमएसपी मिल रहा है, पहला मौका है जब किसानों की फसल का इंश्योरेंस हो रहा है,UDAAN स्कीम के अंतर्गत भारत के कई छोटे कस्बों में एयरपोर्ट्स बने हैं।' कई लोग प्रकाश राज को ट्रोल कर रहे हैं। एक ने कमेंट किया है, प्रकाश राज आप ड्रामा और एक्टिंग में अच्छे हो लेकिन सच्चाई के मामले में कमजोर हो। राजनीति के लिए तुम सब मिडिल क्लास को कुचल रहे हो।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
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काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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