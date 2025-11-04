प्रकाश राज ने नैशनल अवॉर्ड्स पर उठाया सवाल, बोले- पाइल्स-फाइल्स किसी को भी मिल जाते हैं

संक्षेप: प्रकाश राज का कहना है कि नैशनल अवॉर्ड्स ईमानदारी से नहीं दिए जाते, इसलिए वे ममूटी जैसे एक्टर के लायक नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पाइल्स और फाइल्स जैसी फिल्में अवॉर्ड जीत जाती हैं।

प्रकाश राज अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अब उन्होंने नैशनल अवॉर्ड्स पर विवादित बयान दिया है। प्रकाश 55वें केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स के जूरी मेंबर्स में प्रकाश राज भी शामिल थे। इवेंट में उन्होंने ममूटी की तारीफ की और कहा कि नैशनल अवॉर्ड्स ममूटी के लायक नहीं। साथ में यह भी कहा कि नैशनल अवॉर्ड्स योग्य इंसान को नहीं मिलते, किसी को भी मिल जाते हैं।

जवान लोगों में नहीं है वो बात प्रकाश राज 55वें केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स के जूरी पैनल को हेड कर रहे थे। उनके साथ कई जाने-माने लोग थे। इवेंट में उनसे पूछा गया कि केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड का जूरी मेंबर बनने का अनुभव कैसा रहा। साथ ही ममूटी के नैशनल अवॉर्ड जीतने की कितनी उम्मीद है? इस पर प्रकाश राज बोले कि ब्रमयुगम में ममूटी की मौजूदगी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। यंगस्टर्स में अभी इस लेवल के एक्सप्रेशंस आने में वक्त लगेगा। प्रकाश बोले, यह कोई चैरिटी ऑर्गनाइजेशन नहीं है, हमें बेस्ट को अवॉर्ड देना होता है। अगर वह (ममूटी) इस उम्र में भी रिलीवेंट हैं इसका मतलब है कि उनमें कुछ है जिससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ममूटी को हॉरर थ्रिलर ब्रमयुगम के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है।