कंगना रनौत को लेकर बिगड़े प्रकाश राज के बोल, बोले- लोग भौंकते हैं...
कंगना रनौत ने एआर रहमान को एंटी नेशनलिस्ट बताया जिसपर प्रकाश राज ने कंगना पर निशाना साधा है। उन्होंने कंगना को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर विवाद हो रहा है।
एआर रहमान का स्टेटमेंट कुछ दिनों से काफी चर्चा में है जिसको लेकर काफी विवाद भी हो रहा है। वहीं रहमान के उस स्टेटमेंट को लताड़ते हुए कंगना ने उन्हें एंटी नेशनलिस्ट बताया। अब प्रकाश राज ने कंगना के इस स्टेटमेंट पर गुस्सा जाहिर किया है। प्रकाश राज ने कहा कि लोग इस मुद्दे पर भौंक रहे हैं।
रहमान को लेकर क्या बोले
प्रकाश ने रहमान का उदाहरण देते हुए कहा, 'एआर रहमान के साथ क्या हुआ? पब्लिक का डिस्क्लोजर क्या है? मां तुझे सलाम..जय हो...2 ऑस्कर। उन्होंने कहा कि वह काम के लिए भीख नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने बस इतना कहा और यह सच है।'
लोग भौंक रहे हैं
प्रकाश ने फिर कंगना के रहमान को लताड़ने पर कहा, ‘देखिए इसको लेकर क्या मुद्दा बनाया गया है। लोगों का भौंकना शुरू हो गया है। एक लेडी डायरेक्टर और एक्ट्रेस बस क्योंकि सिंगर ने उनके लिए काम नहीं किया तो वह उन्हें एंटी नेशनल कह रही हैं। कंगना रनौत अपनी फिल्म इमरजेंसी जो प्रोपेगेंडा मूवी है उसे क्लासिक कह रही हैं।’
कंगना ने रहमान को क्या कहा था
रहमान ने दरअसल बीबीसी एशियन नेटवर्क के एक इंटरव्यू में 'छावा' को बांटने वाली फिल्म कहा और यह भी कहा कि उन्हें धर्म की वजह से ज्यादा काम नहीं मिल रहा है। इस पर कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा था, ‘डियर रहमान जी मेरे भगवा पार्टी को सपोर्ट करने पर मुझे काफी भेदभाव देखने को मिला है। लेकिन मुझे यह कहना ही होगा कि मैंने आपसे ज्यादा हेटफुल इंसान नहीं देखा है।’
रहमान ने इमरजेंसी को किया मना
कंगना ने आगे कहा था, ‘मैं आपको इमरजेंसी नरेट करना चाहती थी। नरेशन तो छोड़ो आप मुझसे मिले भी नहीं। मुझे कहा गया कि आप इस प्रोपेगेंडा फिल्म का हिस्सा नहीं होना चाहते हैं। लेकिन देखो इमरजेंसी को क्रिटिक्स द्वारा मास्टरपीस कहा गया। यहां तक कि अपोजिश पार्टी ने भी मेरी सराहना की। लेकिन आप अपनी नफरत में अंधे थे। मुझे आपको लेकर सॉरी फील होता है।’
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
परिचय
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।