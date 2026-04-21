रामायण पर विवादित कमेंट कर मुश्किल में फंसे प्रकाश राज, एक्टर के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत
प्रकाश राज ने कुछ दिनों पहले रामायण को लेकर एक ऐसा कमेंट किया था जिसको लेकर एक्टर को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था। अब एक्टर के खिलाफ इस वजह से शिकायत दर्ज हुई है।
प्रकाश राज कई बार किसी न किसी वजह से चर्चा में या विवाद में रहते हैं। अब कुछ दिनों पहले उन्होंने रामायण को लेकर ऐसा कमेंट किया था जिस वजह से उन्हें ट्रोल भी किया गया था। इस पर अब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। प्रकाश पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है।
क्या शिकायत हुई प्रकाश राज के खिलाफ
दरअसल, शिकायत भानु प्रकाश ने दर्ज की है जो बीजेपी लीडर हैं आंध्र प्रदेश के और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के मेंबर हैं। उन्होंने एक्टर पर मानहानिकारक और आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया है, जिनके अनुसार, उन्होंने हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है।
सिर्फ प्रकाश नहीं बाकी के खिलाफ भी लिया जाए एक्शन
भानु ने रिक्वेस्ट कि है कि ना सिर्फ प्रकाश के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए बल्कि उनके भी जो ऐसे स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने इन स्टेटमेंट्स को अपमानजनक बताया है और दावा किया है कि उनका उद्देश्य धार्मिक कथाओं को तोड़-मरोड़ कर पेश करना था।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, यह मामला केरल लिट्रेचर फेस्टिवल का है जो जनवरी में हुआ था और इस दौरान प्रकाश राज भी शामिल हुए थे। सेशन के दौरान उन्होंने रामायण से इंस्पायर एक वर्जन को नरेट किया जिसे ओरिजनली बच्चों के थिएटर वर्कशॉप में शेयर किया जाता था।
अपने नरेशन में प्रकाश उस स्टोरी पर बोलते हैं जिसमें शूपर्णखा राम और लक्ष्मण के फल खाने की शिकायत करती है लेकिन रावण बोलते हैं कि खाना खाने दो उन्हें फीक लगी है। इससे रिलेटेड प्रकाश मजाक करते हुए बोलते हैं कि राम फल का पैसा देने की बात करते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा कीमत(GST) मांगी जाती है। इसी मामले पर विवाद हो गया।
हालांकि इसका वीडियो बाद में वायरल हुआ और इस पर विवाद बढ़ गया।
एक और शिकायत भी हुई
वहीं 16 अप्रैल को वकील अमीता सचदेव ने शिकायत दर्ज की थी कि एक्टर के स्टेटमेंट ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। उन्होंने कहा, धार्मिक मान्यताओं और सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रोफेशनल लाइफ
प्रकाश राज की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो हाल ही में वह फिल्म डकैत में नजर आए जिसमें अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर अहम किरदार में थे। अभी उनकी कई फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं जैसे जन नायकन, वाराणसी, स्पिरिट, फादर, मिरैकल। वाराणसी फिल्म एसएस राजामौली की है जिसमें प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू लीड रोल में हैं। वहीं स्पिरिट में प्रभास और तृप्ति डिमरी उनके साथ अहम किरदार में हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।