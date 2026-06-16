दीपिका-रणवीर की बेटी दुआ को मेट्रो में ले जाते हैं नाना प्रकाश पादुकोण, एक्टर्स ऐसे कर रहे हैं परवरिश
दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण ने बताया कि नातिन दुआ के जन्म के बाद से उनकी दुनिया बदल गई है। वो अक्सर अपनी नातिन को लेकर मेट्रो में घूमने जाते हैं। ऑटो रिक्शा की सवारी करवाते हैं।
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बेटी दुआ अपने दोनों तरफ के ग्रैंड पेरेंट्स के साथ समय बिताती है। नातिन दुआ के बारे में दीपिका के पिता और बैडमिंटन प्लेयर रहे प्रकाश पादुकोण ने बात की है। हाल में उन्होंने बताया कि जब भी दुआ उनके पास बेंगलुरु आती है तो वो उसे मेट्रो, ऑटो की सेर करवाने ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि दुआ एक मिलनसार बच्ची है जो हर किसी को देखकर बात करती है। प्रकाश पादुकोण नातिन दुआ के आने से बदल गए हैं। उन्हें पहले कभी एहसास नहीं था कि ये कैसी फीलिंग होती है। लेकिन अब वो दुआ के साथ समय बिताना पसंद करते हैं।
दीपिका रखती हैं दुआ का ख्याल
इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में प्रकाश पादुकोण ने बताया कि दुआ की देखभाल में रणवीर और दीपिका हैंड्स ऑन पेरेंट्स हैं। लेकिन दीपिका बच्ची के लिए ज्यादा करती है, रणवीर भी बहुत करते हैं जब वो शूटिंग नहीं कर रहे होते हैं। और दोनों परिवार भी बच्चे की देखभाल के लिए मौजूद है। आगे प्रकाश पादुकोण ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो नाना बनने के बाद इतना बदल जाएंगे।
मेट्रो में सफर करती है दुआ
उन्होंने कहा वो हमेशा सोचते थे कि ग्रैंडपेरेंट्स अपने पोता-पोतियों को लेकर इतने फिक्रमंद क्यों होते हैं। लेकिन दुआ के जन्म के बाद उन्हें ये समझ आया की ग्रैंडपेरेंट्स ऐसे क्यों होते थे। प्रकाश पादुकोण ने बताया कि जब भी दुआ बेंगलुरु आती है तो वो और उनकी पत्नी उजाला उसे सब कुछ एक्सपीरियंस करवाने की कोशिश करते हैं। वो दुआ को मेट्रो में सफर करवाने ले जाते हैं, ऑटो राइड करते हैं, शाम में लोकल पार्क में घुमाने ले जाते हैं।
फ्रेंडली है दुआ
प्रकाश पादुकोण ने नातिन दुआ के बारे में कहा कि उसे पेडल बहुत पसंद है। वो अक्सर पास के पेडल ग्राउंड लेकर जाते हैं जो उनके घर के पास है। वो कैंप स्टेशन के पास रुकते हैं क्योंकि उसे ट्रेन देखना पसंद है। वो बहुत ही फ्रेंडली है तो उसे लोगों से मिलना पसंद है। वो हर किसी को हेलो बोलती रहती है। वो बचपन से ट्रेवल कर रही है और इस वजह से उसकी ग्रोथ में मदद मिल रही है। वो बहुत जल्दी बड़ी हो रही है और अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग उम्र में है।
दोबारा पेरेंट्स बनने वाले हैं रणवीर-दीपिका
बता दें, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने कुछ समय पहले अनाउंसमेंट की थी कि वो दूसरे बच्चे के भी पेरेंट्स बनने वाले है। दीपिका ने एक प्यारी तस्वीर शेयर की थी जिसमें बेटी दुआ प्रेग्नेंसी टेस्ट का रिजल्ट लेकर नजर आ रही थी। दीपिका जल्द अपने दूसरे बच्चे को जन्म देंगी। घर में एक बार फिर से नन्हें बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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