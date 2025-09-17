prahlad kakkar tells Shahrukh khan agreed to do ad in 6 lakh which he neede for mannat but he chose aamir for 17 lakh rs शाहरुख ने ऐड के मांगे 6 लाख, प्रह्लाद कक्कड़ ने आमिर को 17 लाख में चुना, बोले- उनकी इमेज…, Bollywood Hindi News - Hindustan
प्रह्लाद कक्कड़ ने एक पुराने चर्चित ऐड का जिक्र किया जिसमें शाहरुख के बजाय आमिर को चुना था। उन्होंने बताया कि शाहरुख कम पैसों में वो ऐड करने को राजी थे, उन्हें जरूरत थी लेकिन आमिर को दोगुने से ज्यादा में साइन किया था।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 10:58 AM
प्रह्लाद कक्कड़ जाने-माने ऐड डायरेक्टर हैं। वह कई बड़ी सिलेब्रिटीज को लेकर ऐड्स बना चुके हैं। एक इंटरव्यू के दौरान प्रह्लाद ने वो वक्त याद किया जब एक सॉफ्ट ड्रिंक के ऐड के लिए उन्हें शाहरुख और आमिर खान में से एक को चुनना था। शाहरुख खान उस ऐड को करने के लिए 6 लाख में तैयार हो गए थे। उन्हें मन्नत खरीदने के लिए इतने ही पैसों की जरूरत थी। वहीं आमिर खान 17 लाख में ऐड कर रहे थे। प्रह्लाद ने पैसों की परवाह ना करते हुए आमिर को चुना, इसकी वजह भी बताई है।

आमिर ने 6 महीने किया मोलभाव

प्रह्लाद कक्कड़ ने विकी लालवानी से बातचीत में बताया, 'आमिर 17 लाख रुपये ले रहे थे और शाहरुख उस वक्त सिर्फ 6 लाख रुपये ले रहे थे। शाहरुख 6 लाख इसलिए मांग रहे थे क्योंकि मन्नत खरीदने में 6 लाख रुपये कम पड़ रहे थे। उन्होंने कहा, 'मेरे 6 लाख कम पड़ रहे हैं, आप मुझे दे दीजिए तो मैं ऐड कर लूंगा।' मैंने कहा कि ऐड फिल्म के लिए वह ठीक नहीं हैं। मुझे एक्टर चाहिए था। कोई ऐसा जिसकी इमेज एक्टर वाली हो। पैसे की चिंता नहीं थी। फिर छह महीने के मोलभाव के बाद आमिर ने हां कहा।'

क्यों फिट लगे आमिर खान

प्रह्लाद ने बताया कि उस वक्त आमिर और शाहरुख में क्या फर्क था। वह बोलते हैं, 'दोनों यंग थे, बहुत अच्छे दिखते थे, बहुत चार्मिंग थे, तो फिर दोनों में फर्क क्या था? कयामत से कयामत कर की वजह से आमिर की इमेज एक मासूम कॉमन लड़के की इमेज थी। एक अच्छा और प्यारा लड़का। मुझे ऐड फिल्म के लिए उसकी ही जरूरत थी। शाहरुख भी थे लेकिन उनकी इमेज क्लीन नहीं थी क्योंकि उनकी पहली फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन थी या ऐसी ही कोई फिल्म। फिल्म में उनका किरदार आमिर जितना क्लीन नहीं था।'

