शाहरुख ने ऐड के मांगे 6 लाख, प्रह्लाद कक्कड़ ने आमिर को 17 लाख में चुना, बोले- उनकी इमेज…

प्रह्लाद कक्कड़ ने एक पुराने चर्चित ऐड का जिक्र किया जिसमें शाहरुख के बजाय आमिर को चुना था। उन्होंने बताया कि शाहरुख कम पैसों में वो ऐड करने को राजी थे, उन्हें जरूरत थी लेकिन आमिर को दोगुने से ज्यादा में साइन किया था।

प्रह्लाद कक्कड़ जाने-माने ऐड डायरेक्टर हैं। वह कई बड़ी सिलेब्रिटीज को लेकर ऐड्स बना चुके हैं। एक इंटरव्यू के दौरान प्रह्लाद ने वो वक्त याद किया जब एक सॉफ्ट ड्रिंक के ऐड के लिए उन्हें शाहरुख और आमिर खान में से एक को चुनना था। शाहरुख खान उस ऐड को करने के लिए 6 लाख में तैयार हो गए थे। उन्हें मन्नत खरीदने के लिए इतने ही पैसों की जरूरत थी। वहीं आमिर खान 17 लाख में ऐड कर रहे थे। प्रह्लाद ने पैसों की परवाह ना करते हुए आमिर को चुना, इसकी वजह भी बताई है।

आमिर ने 6 महीने किया मोलभाव प्रह्लाद कक्कड़ ने विकी लालवानी से बातचीत में बताया, 'आमिर 17 लाख रुपये ले रहे थे और शाहरुख उस वक्त सिर्फ 6 लाख रुपये ले रहे थे। शाहरुख 6 लाख इसलिए मांग रहे थे क्योंकि मन्नत खरीदने में 6 लाख रुपये कम पड़ रहे थे। उन्होंने कहा, 'मेरे 6 लाख कम पड़ रहे हैं, आप मुझे दे दीजिए तो मैं ऐड कर लूंगा।' मैंने कहा कि ऐड फिल्म के लिए वह ठीक नहीं हैं। मुझे एक्टर चाहिए था। कोई ऐसा जिसकी इमेज एक्टर वाली हो। पैसे की चिंता नहीं थी। फिर छह महीने के मोलभाव के बाद आमिर ने हां कहा।'