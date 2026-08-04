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गजनी के विलेन प्रदीप रावत ने 74 साल की उम्र में ली आखिरी सांस, मैनेजर ने बताया निधन का कारण

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Pradeep Rawat Death: सिनेमा जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। एक्टर प्रदीप रावत का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। प्रदीप रावत को आमिर खान की फिल्म गजनी में विलने के रूप में खास पहचान मिली थी। 

Pradeep Rawat
आमिर खान की फिल्म के विलेन का निधन

आमिर खान की गजनी में दमदार विलेन का रोल निभाने वाले प्रदीप रावत के निधन की खबरें आ रही हैं। सिनेमा जगत से आई इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। प्रदीप रावत ने आज यानी 4 अगस्त को 74 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। प्रदीप रावत की मौत के बाद फिल्मी गलियारों में मातम पसरा है।

74 साल की उम्र में प्रदीप रावत ने ली आखिरी सांस

बॉलीवुड एक्टर यशपाल शर्मा ने अपने दोस्त प्रदीप रावत के निधन की खबर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वहीं, प्रदीप के मैनेजर सिद्धार्थ तिवारी ने भी एचटी सिटी से बातचीत में एक्टर के निधन की खबर को कन्फर्म किया है। उन्होंने बताया कि एक्टर का निधन कुछ घंटे पहले हुआ है। वो पिछले कुछ वक्त से अस्पताल में भर्ती थे।

कैंसर से जूझ रहे थे प्रदीप रावत

बताया जा रहा है कि प्रदीप रावत पिछले पांच सालों से ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे। इलाज के बाद प्रदीप की तबीयत में सुधार आया था, लेकिन कुछ महीने पहले प्रदीप को दोबारा से कैंसर हो गया। वो अस्पताल में भर्ती थे और बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत गंभीर थी। आजतक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टर का अंतिम संस्कार बुधवार को हो सकता है।

यशपाल शर्मा ने शेयर की जानकारी

यशपाल शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा- प्रदीप रावत…हमारे गजनी और लगान के देवा नहीं रहे। इसी के साथ उन्होंने दुख वाले इमोजी बनाए। यशपाल के इस पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। फैंस और सेलेब्स ने उनकी (प्रदीप रावत) आत्मा की शांति की प्रार्थना की है।

एक्टर सोनू सूद ने भी एक्टर के लिए पोस्ट की स्टोरी

एक्टर सोनू सूद ने भी प्रदीप रावत के लिए इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट की है। उन्होंने प्रदीप की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- रेस्ट इन पीस प्रदीप रावत भाई। आपकी हमेशा याद आएगी।

सोनू सूद ने एक्टर के लिए पोस्ट की स्टोरी

आमिर खान की फिल्मों में निभाई अहम भूमिका

प्रदीप रावत की बॉलीवुड यात्रा के बारे में बात करें तो उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म साल 1985 में रिलीजड हुई थी। फिल्म का नाम मेरी जंग था। वहीं, प्रदीप बीआर चोपड़ा की महाभारत में भी अहम किरदार निभाते नजर आए थे। उन्होंने सीरियल में अश्वथामा का किरदार निभाया था। प्रदीप रावत को हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषा की फिल्मों के लिए जाना जाता है। प्रदीप की पहली तेलुगु फिल्म साई थी जो साल 2004 में रिलीज हुई थी। प्रदीप रावत आमिर खान की गजनी, लगान और सरफरोश में नजर आए थे।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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