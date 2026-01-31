इस हफ्ते OTT पर रिलीज हो रही है प्रभास की फिल्म द राजा साब, हिंदी ऑडियंस को होगी निराशा
प्रभास स्टारर फिल्म द राजा साब की OTT रिलीज डेट सामने आ गई है। ये फिल्म आने वाले इसी हफ्ते में थिएटर पर दस्तक देने वाली है। लेकिन हिंदी ऑडियंस को अभी निराशा हाथ लगेगी। फिल्म के लिए करना होगा इंतजार।
साउथ सुपरस्टार प्रभास का फिल्मी करियर पिछले कुछ समय से खास नहीं चल रहा है। कई एवरेज दर्जे की फिल्में देने के बाद एक्टर को हाल में रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साब से काफी उम्मीदें थीं। लेकिन फिल्म ऑडियंस को खास इंप्रेस नहीं कर पाई। प्रभास को एक्शन और रोमांस में देखने वाली ऑडियंस को एक्टर का कॉमेडी अंदाज पसंद नहीं आया। थिएटर पर खास रिस्पांस नहीं मिलने के बाद ये फिल्म सिर्फ एक ही महीने के अंदर OTT पर उतारी जा रही है। जानिए कब और कहां देख सकते हैं। लेकिन हिंदी ऑडियंस को करना होगा इंतजार।
OTT रिलीज डेट
रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास स्टारर द राजा साब 6 फरवरी से जियो हॉटस्टार पर देखी जा सकेगी। हालांकि, ये फिल्म अभी सिर्फ तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम भाषा में ही रिलीज की जा रही है। हिंदी ऑडियंस को थोड़ा और इंतजार करना होगा। रिपोर्ट इ ये भी कहा गया है कि द राजा साब का हिंदी वर्जन जियो हॉटस्टार पर नहीं दिखाया जाएगा।
फ्लॉप हुई फिल्म
बता दें, 9 जनवरी 2026 को रिलीज हुई प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म में संजय दत्त ने अहम किरदार निभाया था। इसी फिल्म में बोमन ईरानी जरीना वहाब, निधि अग्रवाल जैसी एक्ट्रेसेज नजर आई। फिल्म का डायरेक्शन मारुती दासरी ने किया है। इस फिल्म में एक सीन में प्रभास को उम्रदराज दिखाया गया था जो उनके फैंस को खास पसंद नहीं आया। फिल्म का हॉरर, ह्यूमर, कॉमेडी ऑडियंस को इम्प्रेस करने में फेल हुआ।
बजट और कमाई
रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बजट 400 से 450 करोड़ बताया गया है। वहीं कलेक्शन 200 करोड़ के आस पास हुआ है। प्रभास के करियर की बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक हो गई फिल्म द राजा साब। अब उनकी आने वाली फिल्म स्पिरिट का इंतजार हो रहा है। इस फिल्म में को कबीर सिंह और एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने वाले संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया है। हालांकि, इस फिल्म को थिएटर पर देखने के लिए लंबा इंतजार करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म 2027 में थिएटर पर दस्तक देगी।
