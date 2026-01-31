Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडprabhas starrer film the raja saab ott release date, not streaming in hindi
इस हफ्ते OTT पर रिलीज हो रही है प्रभास की फिल्म द राजा साब, हिंदी ऑडियंस को होगी निराशा

इस हफ्ते OTT पर रिलीज हो रही है प्रभास की फिल्म द राजा साब, हिंदी ऑडियंस को होगी निराशा

संक्षेप:

प्रभास स्टारर फिल्म द राजा साब की OTT रिलीज डेट सामने आ गई है। ये फिल्म आने वाले इसी हफ्ते में थिएटर पर दस्तक देने वाली है। लेकिन हिंदी ऑडियंस को अभी निराशा हाथ लगेगी। फिल्म के लिए करना होगा इंतजार।

Jan 31, 2026 08:33 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

साउथ सुपरस्टार प्रभास का फिल्मी करियर पिछले कुछ समय से खास नहीं चल रहा है। कई एवरेज दर्जे की फिल्में देने के बाद एक्टर को हाल में रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साब से काफी उम्मीदें थीं। लेकिन फिल्म ऑडियंस को खास इंप्रेस नहीं कर पाई। प्रभास को एक्शन और रोमांस में देखने वाली ऑडियंस को एक्टर का कॉमेडी अंदाज पसंद नहीं आया। थिएटर पर खास रिस्पांस नहीं मिलने के बाद ये फिल्म सिर्फ एक ही महीने के अंदर OTT पर उतारी जा रही है। जानिए कब और कहां देख सकते हैं। लेकिन हिंदी ऑडियंस को करना होगा इंतजार।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

OTT रिलीज डेट

रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास स्टारर द राजा साब 6 फरवरी से जियो हॉटस्टार पर देखी जा सकेगी। हालांकि, ये फिल्म अभी सिर्फ तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम भाषा में ही रिलीज की जा रही है। हिंदी ऑडियंस को थोड़ा और इंतजार करना होगा। रिपोर्ट इ ये भी कहा गया है कि द राजा साब का हिंदी वर्जन जियो हॉटस्टार पर नहीं दिखाया जाएगा।

ये भी पढ़ें:मर्दानी 3 की रिलीज से पहले जानिए पिछले दोनों पार्ट की कमाई
ये भी पढ़ें:बॉर्डर 2 की आंधी में फंसी रानी की मर्दानी 3? पिछली फिल्मों ने की थी सधी ओपनिंग
द राजा साब

फ्लॉप हुई फिल्म

बता दें, 9 जनवरी 2026 को रिलीज हुई प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म में संजय दत्त ने अहम किरदार निभाया था। इसी फिल्म में बोमन ईरानी जरीना वहाब, निधि अग्रवाल जैसी एक्ट्रेसेज नजर आई। फिल्म का डायरेक्शन मारुती दासरी ने किया है। इस फिल्म में एक सीन में प्रभास को उम्रदराज दिखाया गया था जो उनके फैंस को खास पसंद नहीं आया। फिल्म का हॉरर, ह्यूमर, कॉमेडी ऑडियंस को इम्प्रेस करने में फेल हुआ।

बजट और कमाई

रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बजट 400 से 450 करोड़ बताया गया है। वहीं कलेक्शन 200 करोड़ के आस पास हुआ है। प्रभास के करियर की बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक हो गई फिल्म द राजा साब। अब उनकी आने वाली फिल्म स्पिरिट का इंतजार हो रहा है। इस फिल्म में को कबीर सिंह और एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने वाले संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया है। हालांकि, इस फिल्म को थिएटर पर देखने के लिए लंबा इंतजार करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म 2027 में थिएटर पर दस्तक देगी।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
The Raja Saab Prabhas

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।