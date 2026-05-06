प्रभास की फिल्म 'फौजी' की शूटिंग रुकी, कार हादसे में 1 क्रू मेंबर की हुई मौत और 5 घायल

प्रभास की फिल्म फौजी से जुड़ी एक बुरी खबर सामने आई है। इस खबर को सुनकर एक्टर के फैंस भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल, फिल्म के एक क्रू मेंबर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई।

प्रभास की फिल्म फौजी पर एक बड़ा संकट आ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, हैदराबाद के पास हुए एक सड़क हादसे के बाद बड़े बजट की फिल्म फौजी का प्रोडक्शन कुछ समय लिए स्थगित कर दिया गया है। इस क्रैश में एक क्रू मेंबर की मौत हो गई है और 5 लोग घायल है। यह हादसा तब हुआ जब टीम रामोजी फिल्म सिटी में ट्रैवल कर रही थी शूट के लिए।

क्या हुआ टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा हैदराबाद के पास के एरिया में हुआ जहां से कई बड़े स्टूडियो के लिए ट्रैवल किया जाता है। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और डिवाइडर से जाकर टकरा गई।

1 की मौत और 5 घायल एक इंसान की तो मौके पर ही मौत हो गई थी वहीं 5 को काफी चोट लगी है। हादसे के तुरंत बाद लोकल अथॉरिटीज और इमरजेंसी सर्विस पहुंच गई थी जिसके बाद सबको जल्द अस्पताल ले जाया गया। वैसे तो यह खबर काफी वायरल हो रही है, लेकिन अभी तक मैतरी मूवी मेकर्स का इस पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। हालांकि वे पीड़ित परिवार वालों के साथ कनेक्टेड हैं।

फिल्म की शूटिंग होने वाली थी पूरी बता दें कि इस हादसे से पहले फौजी फिल्म पूरी होने के करीब थी। मैतरी मूवी मेकर्स के सीईओ ने कुछ दिनों पहले बताया था कि फिल्म का 80 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। जो बचा हुआ पोर्शन है वो काफी क्रिटिकल है और कुछ प्रभास के एक्शन सीक्वेंस होंगे।

सेट से फोटोज और वीडियोज हुई थीं लीक कुछ दिनों पहले सेट से कुछ फोटोज लीक हुई थीं जिसके बाद मेकर्स ने पब्लिक वॉर्निंग दे दी थी कि उन फोटोज और वीडियोज को सोशल मीडिया पर शेयर ना करें।

कब रिलीज होगी फिल्म फिल्म को इसी साल अक्टूबर में रिलीज करने का प्लान बनाया जा रहा था। अगर शेड्यूल सब सही रहा तो राजा साब के बाद प्रभास की यह इस साल की दूसरी बड़ी फिल्म होगी।

फौजी के बारे में जानें फौजी की फिल्म की बात करें तो इस फिल्म मैतरी मूवी मेकर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं हनु राघवपुडी इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में प्रभास के साथ इमानवी लीड रोल में थीं। इसके साथ मूवी में मिथुन चक्रवर्ती और जया प्रदा भी हैं।