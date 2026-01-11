ट्रोलिंग के बाद मेकर्स ने री-एडिट की 'द राजा साब', जोड़ा गया 8 मिनट का यह धांसू फाइट सीक्वेंस

संक्षेप: साउथ के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' की तगड़ी ट्रोलिंग चल रही है, इसी बीच मेकर्स ने फिल्म को रीएडिट कर दिया है। ताकि दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरने लायक कुछ मिल सके।

साउथ के सुपरस्टार एक्टर प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' अनाउंसमेंट के वक्त से ही सुर्खियों में बनी हुई थी। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो इसके लिए दर्शकों का एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो दर्शकों को सिर्फ निराशा हाथ लगी। यह हॉरर कॉमेडी फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर जरा भी खरी नहीं उतरी। सोशल मीडिया पर फिल्म की जमकर ट्रोलिंग हो रही है और इसी बीच मेकर्स ने फिल्म में प्रभास के बुढ़ापे वाले लुक को फिर से जोड़ा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इस तरह मैनेज किया फिल्म का रन टाइम निर्देशक मारुति की फिल्म 'द राजा साहब' में प्रभास लीड रोल में हैं। फिल्म के ट्रेलर में मेकर्स ने प्रभास का बुढ़ापे वाला लुक दिखाया था जो कि काफी चर्चा में रहा था। लेकिन जब लोग फिल्म देखने पहुंचे तो वो सीन इसमें था ही नहीं, लगातार हो रही ट्रोलिंग के बीच मेकर्स ने इस 8 मिनट के सीन को फिल्म में फिर से जोड़ा है। फिल्म का रन टाइम बैलेंस करने के लिए मेकर्स ने इसके आखिर के क्रेटिस सीन्स को थोड़ा चॉप कर दिया है, ताकि कुल रन टाइम बताई गई समय सीमा के भीतर बना रहे।

प्रभास के फैंस इस बात के चलते थे निराश फिल्म को लेकर लगातार हो रही ट्रोलिंग के जवाब मेकर्स ने शनिवार को हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और बताया कि फिल्म में कुछ नए सीन जोड़े गए हैं, जिनमें प्रभास के बुढ़ापे वाले लुक के सीन भी शामिल हैं। मारुति ने HT के साथ बातचीत में कहा, "प्रभास के फैंस फिल्म से नाराज तो नहीं हैं, लेकिन संतुष्ट भी नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि हमने ट्रेलर में उन्हें पुराने अंदाज में एक अलग ही अंदाज और स्वैग दिखाया। उस लुक के चक्कर में दर्शक उस चीज पर फोकस ही नहीं कर पाए जो मैं उन्हें दिखाना चाह रहा था।"