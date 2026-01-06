Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडPrabhas Movie The Raja Saab Actress Zarina Wahab On why she prefers working in Telugu cinema over Bollywood
प्रभास की 'द राजा साहब' में काम कर रही जरीना वहाब ने साउथ फिल्मों में करने पर तोड़ी चुप्पी, बताई ये बड़ी वजह

प्रभास की 'द राजा साहब' में काम कर रही जरीना वहाब ने साउथ फिल्मों में करने पर तोड़ी चुप्पी, बताई ये बड़ी वजह

संक्षेप:

बॉलीवुड के कई स्टार्स दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस जरीना वहाब की। जरीना जल्द ही द राजा साहब में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर एक्ट्रेस काफी एक्साइटेड हैं।

Jan 06, 2026 08:04 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड फिल्मों का दबदबा ऐसा था कि दूसरी इंडस्ट्री के कलाकार हिंदी सिनेमा में काम करने के लिए बेताब रहते थे। साउथ सिनेमा के कलाकारों के साथ भी ऐसा ही देखा गया। आज बॉलीवुड पर राज करने वाली कई एक्ट्रेसेस और एक्टर साउथ फिल्मों से आए हैं। वहीं, अब इसका उल्टा देखा जा रहा है। बॉलीवुड के कई स्टार्स दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस जरीना वहाब की। जरीना जल्द ही साउथ सुपरस्टार प्रभास के साथ उनकी मोस्ट अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर एक्ट्रेस काफी एक्साइटेड हैं। ऐसे में जरीना ने हाल ही में एक इवेंट के दौरान बताया कि वो आखिर हिंदी फिल्मों को छोड़ साउथ फिल्मों को क्यों चुन रही हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रभास संग द राजा साहब में आएंगी नजर

जरीना वहाब हाल ही में मुंबई में हुए एक इवेंट का हिस्सा बनीं। इस दौरान जरीना ने अपनी अपकमिंग मूवी द राजा साहब को लेकर खुलकर बात की। साथ ही जरीना ने साउथ मूवीज को करने को लेकर भी अपनी राय रखी। एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं 40 सालों से ज्यादा इंडस्ट्री में काम कर रही हूं। मैं आंध्र से हूं, इसलिए मैं अच्छी तेलुगु बोल सकती हूं, किसी और से कहीं बेहतर। हर कोई मुझसे पूछता रहता था कि मैं तेलुगु फिल्मों में काम क्यों नहीं कर रही हूं। मैंने कुछ फिल्मों में काम किया है, लेकिन यह फिल्म (द राजा साब) मुझे ज्यादा शोहरत दिला रही है।'

हिंदी सिनेमा से भी कोई परहेज नहीं

जरीना ने आगे बताया, 'मुंबई में लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि वह हिंदी के बजाय तेलुगु में ज्यादा काम क्यों करती हैं। हिंदी फिल्मों में परिवार मर गया है। कोई परिवार नहीं है। सिर्फ साउथ में परिवार अभी भी जिंदा है। क्या साउथ के डायरेक्टर ऐसी पारिवारिक फिल्में बनाते हैं जिन्हें लोग देखना पसंद करते हैं।' इस पर एक्ट्रेस बोलीं, 'मैं फिलहाल 2-3 और तेलुगु फिल्मों पर काम कर रही हूं। मैं अब तेलुगु इंडस्ट्री की बहुत आभारी हूं, और मैं हिंदी इंडस्ट्री की भी बहुत-बहुत आभारी थी। मुझे हिंदी सिनेमा से भी कोई परहेज नहीं है।'

इस दिन रिलीज होगी द राजा साहब

राजा साहब प्रभास के अलावा संजय दत्त, बोमन ईरानी, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार भी अहम भूमिकाओं में हैं। द राजा साब में थमन एस का म्यूजिक, कार्तिक पलानी की सिनेमैटोग्राफी, कोटागिरी वेंकटेश्वर राव की एडिटिंग और राजीव का प्रोडक्शन डिज़ाइन है। यह हॉरर कॉमेडी 9 जनवरी को संक्रांति के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Zarina Wahab Prabhas

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।