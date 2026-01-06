प्रभास की 'द राजा साहब' में काम कर रही जरीना वहाब ने साउथ फिल्मों में करने पर तोड़ी चुप्पी, बताई ये बड़ी वजह

संक्षेप: बॉलीवुड के कई स्टार्स दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस जरीना वहाब की। जरीना जल्द ही द राजा साहब में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर एक्ट्रेस काफी एक्साइटेड हैं।

बॉलीवुड फिल्मों का दबदबा ऐसा था कि दूसरी इंडस्ट्री के कलाकार हिंदी सिनेमा में काम करने के लिए बेताब रहते थे। साउथ सिनेमा के कलाकारों के साथ भी ऐसा ही देखा गया। आज बॉलीवुड पर राज करने वाली कई एक्ट्रेसेस और एक्टर साउथ फिल्मों से आए हैं। वहीं, अब इसका उल्टा देखा जा रहा है। बॉलीवुड के कई स्टार्स दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस जरीना वहाब की। जरीना जल्द ही साउथ सुपरस्टार प्रभास के साथ उनकी मोस्ट अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर एक्ट्रेस काफी एक्साइटेड हैं। ऐसे में जरीना ने हाल ही में एक इवेंट के दौरान बताया कि वो आखिर हिंदी फिल्मों को छोड़ साउथ फिल्मों को क्यों चुन रही हैं।

प्रभास संग द राजा साहब में आएंगी नजर जरीना वहाब हाल ही में मुंबई में हुए एक इवेंट का हिस्सा बनीं। इस दौरान जरीना ने अपनी अपकमिंग मूवी द राजा साहब को लेकर खुलकर बात की। साथ ही जरीना ने साउथ मूवीज को करने को लेकर भी अपनी राय रखी। एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं 40 सालों से ज्यादा इंडस्ट्री में काम कर रही हूं। मैं आंध्र से हूं, इसलिए मैं अच्छी तेलुगु बोल सकती हूं, किसी और से कहीं बेहतर। हर कोई मुझसे पूछता रहता था कि मैं तेलुगु फिल्मों में काम क्यों नहीं कर रही हूं। मैंने कुछ फिल्मों में काम किया है, लेकिन यह फिल्म (द राजा साब) मुझे ज्यादा शोहरत दिला रही है।'

हिंदी सिनेमा से भी कोई परहेज नहीं जरीना ने आगे बताया, 'मुंबई में लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि वह हिंदी के बजाय तेलुगु में ज्यादा काम क्यों करती हैं। हिंदी फिल्मों में परिवार मर गया है। कोई परिवार नहीं है। सिर्फ साउथ में परिवार अभी भी जिंदा है। क्या साउथ के डायरेक्टर ऐसी पारिवारिक फिल्में बनाते हैं जिन्हें लोग देखना पसंद करते हैं।' इस पर एक्ट्रेस बोलीं, 'मैं फिलहाल 2-3 और तेलुगु फिल्मों पर काम कर रही हूं। मैं अब तेलुगु इंडस्ट्री की बहुत आभारी हूं, और मैं हिंदी इंडस्ट्री की भी बहुत-बहुत आभारी थी। मुझे हिंदी सिनेमा से भी कोई परहेज नहीं है।'