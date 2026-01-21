द राजा साब के खराब बॉक्स ऑफिस के बीच निधि अग्रवाल बोलीं- प्रभास खुद को…
द राजा साब में प्रभास के साथ काम कर रहीं निधि अग्रवाल ने बताया कि कैसे प्रभास भले ही इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन इसके बावजूद वह काफी स्वीट और सीधे इंसान हैं।
प्रभास की फिल्म द राजा साब को लेकर फैंस को काफी एक्साइटमेट थी क्योंकि इसको लेकर काफी बज था। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो उसे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला जितनी उम्मीद थी। क्रिटिक्स द्वारा भी फिल्म को खास रिव्यू नहीं मिले और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म कुछ कमाल नहीं कर पाई। इन सबके बीच अब प्रभास की को स्टार निधि अग्रवाल ने बताया कि एक्टर का बॉक्स ऑफिस रिजल्ट पर क्या रिएक्शन होता है।
रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में निधि ने कहा कि उन्हें बतौर एक्टर एक्टिंग करना, अच्छी परफॉर्मेंस देना पसंद है, लेकिन जजमेंट्स, गेम्स, पॉलिटिक्स पसंद नहीं।
प्रभास को बताया बच्चे जैसा
उन्होंने आगे प्रभास को लेकर कहा, प्रभास ऐसे ही हैं, ना कोई गेम, ना कोई पॉलिटिक्स और ना कोई फेकनेस। मैं हमेशा यही सोचती हूं कि क्या मैं इतनी सॉफ्ट और स्वीट हो सकती हूं? लेकिन उनसे मिलकर, उनके साथ काम करके, मुझे एहसास हुआ वे बच्चे जैसे हैं।
फिल्म के रिजल्ट से खुद को रखते अलग
निधि ने आगे कहा, प्रभास काफी प्यारे हैं। आप उनसे एक बार मिलो और आप भूल जाओगे कि वह एक्ट हैं और पिछले 25 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। वह कमर्शियल आदमी नहीं हैं। उनकी पीआर टीम नहीं है। उनसे मिलकर लगता है जैसे आप किसी 5 साल के बच्चे से मिल रहो हो। मैं उनकी काफी रिस्पेक्ट करती हूं। प्रभास को फिल्म के रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता। वह खुद को इन सबसे अलग रखते हैं। वह बस अपना काम करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं।
खैर द राजा साब की बात करें तो यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें उनके साथ प्रभास, मालविका मोहनन, निधि अग्रवार, रिद्धि कुमार और संजय दत्त हैं।
प्रभास की अपकमिंग मूवी
अब वह संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट में नजर आने वाले हैं जिसमें उनके साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
