Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडprabhas film The Raja Saab Box Office day 1 earns 45 crore, beat dhurandhar
The Raja Saab Box Office : प्रभास की हॉरर कॉमेडी ने धुरंधर को छोड़ा पीछे, पिछली फिल्मों से की कम शुरुआत

The Raja Saab Box Office : प्रभास की हॉरर कॉमेडी ने धुरंधर को छोड़ा पीछे, पिछली फिल्मों से की कम शुरुआत

संक्षेप:

साउथ सुपरस्टार प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साब की पहले दिन की कमाई का आंकड़ा सामने आ गया है। फिल्म ने अपनी पिछली रिलीज हुई फिल्मों से आधे कलेक्शन में बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत की है। आने वाले दिनों में फिल्म से अधिक कमाई की उम्मीदें हैं।

Jan 10, 2026 07:45 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बाहुबली स्टार प्रभास की फिल्म द राजा साब लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 9 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक से चुकी है। प्रभास को एक्शन के बाद हॉरर कॉमेडी में देखना फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज है। अब फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। द राजा साब ने ने अपने पहले दिन प्रभास की पिछली फिल्म और कल्कि जैसी फिल्मों से कम कमाई की है। ताजा जानकारी के मुताबिक प्रभास स्टारर द राजा साब अपने पहले दिन करीब 45 करोड़ ही कमा पाई है। हालांकि, इस ओपनिंग के साथ फिल्म में धमाका कर रही रणवीर सिंह की धुरंधर की पहले दिन की कमाई को पछाड़ दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

द राजा साब की पहले दिन की कमाई

Sacnilk के मुताबिक प्रभास की फिल्म ने अपने रिलीज के पहले दिन सभी भाषाओं में 45 करोड़ तक की कमाई की है। जबकि ये ओपनिंग प्रभास की पिछली फिल्मों से कम है। उसकी बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि कल्कि और सलार जैसी फिल्मों में भरपूर एक्शन था। लेकिन अब एक्टर को एक हॉरर कॉमेडी में देखना फैंस के लिए नया एक्सपीरियंस है। दूसरा कारण ये भी है कि इस समय धुरंधर जैसी स्पाई-थ्रिलर, एक्शन फिल्मों का ट्रेंड चल रहा है। ऐसे में प्रभास की हॉरर कॉमेडी को खास रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। हालांकि तेलुगू में फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया है। एक्टर की जबरदस्त फैन फॉलोइंग का फायदा आगे भी फिल्म को मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:जनवरी 2026 में रिलीज हो रही हैं ये फिल्में, सिर्फ ये एक फिल्म पड़ सकती है सब पर भ
ये भी पढ़ें:धुरंधर ने अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 को इन मामलों में छोड़ा पीछे
द राजा साब

प्रभास की पिछली फिल्मों की कमाई

प्रभास की पिछली फिल्मों की ओपनिंग की बात करें तो दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म कल्कि 2898 AD ने 95 करोड़ के साथ ओपनिंग की थी। सलार ने 90 करोड़, आदिपुरुष ने 85 करोड़ के साथ शानदार शुरुआत की थी।

द राजा साब का पहला वीकेंड

द राजा साब एक अनोखी हॉरर फिल्म है जिसे मारुति ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में एक्टर को कॉमेडी करते देखना फैंस के लिए खास है। फिल्म में संजय दत्त अनोखे किरदार में हैं और अपने लुक से इंप्रेस कर रहे हैं। मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, ज़रीना वहाब और बोमन ईरानी जैसे शानदार एक्टर है। हम उम्मीद जताई जा रही है कि ये फिल्म अपने पहले वीकेंड में शानदार कमाई करे।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Prabhas The Raja Saab Dhurandhar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।