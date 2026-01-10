The Raja Saab Box Office : प्रभास की हॉरर कॉमेडी ने धुरंधर को छोड़ा पीछे, पिछली फिल्मों से की कम शुरुआत

संक्षेप: साउथ सुपरस्टार प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साब की पहले दिन की कमाई का आंकड़ा सामने आ गया है। फिल्म ने अपनी पिछली रिलीज हुई फिल्मों से आधे कलेक्शन में बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत की है। आने वाले दिनों में फिल्म से अधिक कमाई की उम्मीदें हैं।

बाहुबली स्टार प्रभास की फिल्म द राजा साब लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 9 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक से चुकी है। प्रभास को एक्शन के बाद हॉरर कॉमेडी में देखना फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज है। अब फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। द राजा साब ने ने अपने पहले दिन प्रभास की पिछली फिल्म और कल्कि जैसी फिल्मों से कम कमाई की है। ताजा जानकारी के मुताबिक प्रभास स्टारर द राजा साब अपने पहले दिन करीब 45 करोड़ ही कमा पाई है। हालांकि, इस ओपनिंग के साथ फिल्म में धमाका कर रही रणवीर सिंह की धुरंधर की पहले दिन की कमाई को पछाड़ दिया है।

द राजा साब की पहले दिन की कमाई Sacnilk के मुताबिक प्रभास की फिल्म ने अपने रिलीज के पहले दिन सभी भाषाओं में 45 करोड़ तक की कमाई की है। जबकि ये ओपनिंग प्रभास की पिछली फिल्मों से कम है। उसकी बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि कल्कि और सलार जैसी फिल्मों में भरपूर एक्शन था। लेकिन अब एक्टर को एक हॉरर कॉमेडी में देखना फैंस के लिए नया एक्सपीरियंस है। दूसरा कारण ये भी है कि इस समय धुरंधर जैसी स्पाई-थ्रिलर, एक्शन फिल्मों का ट्रेंड चल रहा है। ऐसे में प्रभास की हॉरर कॉमेडी को खास रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। हालांकि तेलुगू में फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया है। एक्टर की जबरदस्त फैन फॉलोइंग का फायदा आगे भी फिल्म को मिलने की उम्मीद है।

प्रभास की पिछली फिल्मों की कमाई प्रभास की पिछली फिल्मों की ओपनिंग की बात करें तो दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म कल्कि 2898 AD ने 95 करोड़ के साथ ओपनिंग की थी। सलार ने 90 करोड़, आदिपुरुष ने 85 करोड़ के साथ शानदार शुरुआत की थी।