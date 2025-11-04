सुपरस्टार प्रभास में हैं ये 3 बुरी आदतें, खुद कहा था- कई बार सोचता हूं इस फील्ड में क्यों हूं?

संक्षेप: साउथ के सुपरस्टार एक्टर प्रभास करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं, लेकिन उनकी तीन ऐसी आदतें हैं जिनके बारे में सोचकर उन्हें खुद को यह लगता है कि आखिर वो कैसे एक्टर बन गए।

साउथ के सुपरस्टार एक्टर प्रभास में भी कुछ बुरी आदतें हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर इंसान में होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रभास खुद भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन वो फिर भी इसे सुधार नहीं पाते। प्रभास ने अपनी इन बुरी आदतों के बारे में खुद एक इंटरव्यू में बताया था। मजेदार बात यह है कि प्रभास जिन्हें अपनी बुरी आदतें मानते हैं, ये असल में किसी एक्टर ने होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि ये आदतें उसके करियर ग्रोथ में दिक्कत खड़ी कर सकती हैं। लेकिन बावजूद इसके प्रभास अपने फैंस के फेवरिट हैं।

सुपरस्टार प्रभास की 3 बुरी आदतें प्रभास से जब उनके एक इंटरव्यू में पूछा गया कि राजामौली सर कहते हैं कि आप बहुत आलसी हैं और इसलिए शादी नहीं करते हैं क्योंकि उसके बाद आपके ऊपर बहुत सारा काम आ जाएगा। प्रभास से जब पूछा गया कि आप जैसा शर्मीला इंसान कैसे एक सुपरस्टार बन गया? तो प्रभास ने इस सवाल के जवाब में बताया, "आलसी, शर्मीला और अंतर्मुखी (लोगों से मिलने, बात करने में संकोच करने वाला)। ये तीन दिक्कतें मेरे साथ हैं। मैं इनके बारे में सोचता हूं और सोचता हूं कि मैं इस फील्ड में क्यों हूं?"