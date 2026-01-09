VIDEO: राजा साब देख रहे दर्शकों के बीच मगरमच्छ; आपने देखी प्रभास के फैन्स की ये शरारत?
प्रभास की फिल्म राजा साब का क्रेज फैन्स के सिर चढ़कर बोल रहा है। कई क्लिप्स वायरल हैं जिनमें लोग सड़कों पर मगरमच्छ लिए दिख रहे हैं। हालांकि कुछ वीडियो में थिएटर के अंदर भी मगरमच्छ दिख रहा है पर माना जा रहा है कि ये एआई से बनाए गए वीडियो हैं।
साउथ एक्टर्स के फैन्स अपनी अजब-गजब हरकतों के लिए चर्चा में रहते हैं। इस बार प्रभास के फैन्स ने ऐसा ही कुछ किया कि सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। ऑनलाइन एक क्लिप दिख रही है जिसमें प्रभास के फैन्स थिएटर पर सिर पर मगरमच्छ रखकर घूम रहे हैं। हालांकि ज्यादातार लोगों का मानना है कि ये क्लिप एआई से जनरेट की गई हैं। वहीं कुछ और जगहों पर भी लोग सड़कों पर हाथों में नकली मगरमच्छ लिए तो कहीं थिएटर में मगरमच्छ के छोटे खिलौने लिए दिख रहे हैं। बता दें कि राजा साब फिल्म में भी एक ऐसा स्टंट है जिसमें प्रभास मगरमच्छ से लड़ते दिखते हैं।
मगरमच्छ स्टंट वायरल
साउथ इंडियन फैन्स की अपने फेवरिट एक्टर के प्रति दीवानगी के कई किस्से वायरल होते रहते हैं। प्रभास की फिल्म राजा साब से जुड़ी भी एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें कुछ लोग हाथों में मगरमच्छ लिए थिएटर के अंदर दिख रहे हैं। पीछे स्क्रीन में राजा साब मूवी चलती दिख रही है। दर्शक बैठे हैं और राजा साब-राजा साब चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। वीडियो को ध्यान से देखने पर इसमें एडिटिंग पता चल रही है। आप लोगों को मुंह ध्यान से देखेंगे तो कोई चिल्लाता भी नहीं दिख रहा है। इससे लग चल रहा है कि वीडियो एआई से बनाया गया है। हालांकि कई और क्लिप्स वायरल हैं जहां लोग सड़कों पर प्रभास के पोस्टर और हाथ में मगरमच्छ वाले खिलौने लिए हैं। कुछ और जगहों पर पोस्टर को दूध से नहलाया जा रहा है तो कुछ लोग राजा साब के गानों पर डीजे पर नाचते दिख रहे हैं।
दोपहर तक पहुंची 15 करोड़ के पास
राजा साब मूवी की बात करें तो यह हॉरर कॉमेडी है। फिल्म में प्रभास लीड रोल में हैं। उनके साथ संजय दत्त, बोमन ईरानी, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार और जरीना वहाब हैं। फिल्म को लेकर मिले-जुले रिव्यू आ रहे हैं। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ओपनिंग डे पर दोपहर तीन बजे तक राजा साब ने 14.39 करोड़ रुपये कमा लिए थे। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि फाइनल कलेक्शन 60 करोड़ तक पहुंच सकता है।
प्रभास का मगरमच्छ वाला ट्रेलर
