Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडprabas fans carrying crocodile to theatre in viral clip people call it ai generated raja saab craze
VIDEO: राजा साब देख रहे दर्शकों के बीच मगरमच्छ; आपने देखी प्रभास के फैन्स की ये शरारत?

VIDEO: राजा साब देख रहे दर्शकों के बीच मगरमच्छ; आपने देखी प्रभास के फैन्स की ये शरारत?

संक्षेप:

प्रभास की फिल्म राजा साब का क्रेज फैन्स के सिर चढ़कर बोल रहा है। कई क्लिप्स वायरल हैं जिनमें लोग सड़कों पर मगरमच्छ लिए दिख रहे हैं। हालांकि कुछ वीडियो में थिएटर के अंदर भी मगरमच्छ दिख रहा है पर माना जा रहा है कि ये एआई से बनाए गए वीडियो हैं।

Jan 09, 2026 04:29 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

साउथ एक्टर्स के फैन्स अपनी अजब-गजब हरकतों के लिए चर्चा में रहते हैं। इस बार प्रभास के फैन्स ने ऐसा ही कुछ किया कि सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। ऑनलाइन एक क्लिप दिख रही है जिसमें प्रभास के फैन्स थिएटर पर सिर पर मगरमच्छ रखकर घूम रहे हैं। हालांकि ज्यादातार लोगों का मानना है कि ये क्लिप एआई से जनरेट की गई हैं। वहीं कुछ और जगहों पर भी लोग सड़कों पर हाथों में नकली मगरमच्छ लिए तो कहीं थिएटर में मगरमच्छ के छोटे खिलौने लिए दिख रहे हैं। बता दें कि राजा साब फिल्म में भी एक ऐसा स्टंट है जिसमें प्रभास मगरमच्छ से लड़ते दिखते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मगरमच्छ स्टंट वायरल

साउथ इंडियन फैन्स की अपने फेवरिट एक्टर के प्रति दीवानगी के कई किस्से वायरल होते रहते हैं। प्रभास की फिल्म राजा साब से जुड़ी भी एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें कुछ लोग हाथों में मगरमच्छ लिए थिएटर के अंदर दिख रहे हैं। पीछे स्क्रीन में राजा साब मूवी चलती दिख रही है। दर्शक बैठे हैं और राजा साब-राजा साब चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। वीडियो को ध्यान से देखने पर इसमें एडिटिंग पता चल रही है। आप लोगों को मुंह ध्यान से देखेंगे तो कोई चिल्लाता भी नहीं दिख रहा है। इससे लग चल रहा है कि वीडियो एआई से बनाया गया है। हालांकि कई और क्लिप्स वायरल हैं जहां लोग सड़कों पर प्रभास के पोस्टर और हाथ में मगरमच्छ वाले खिलौने लिए हैं। कुछ और जगहों पर पोस्टर को दूध से नहलाया जा रहा है तो कुछ लोग राजा साब के गानों पर डीजे पर नाचते दिख रहे हैं।

ये भी पढ़ें:एडवांस बुकिंग कम फिर भी पठान और एनिमल को पीछे छोड़ेगी राजा साब?

दोपहर तक पहुंची 15 करोड़ के पास

राजा साब मूवी की बात करें तो यह हॉरर कॉमेडी है। फिल्म में प्रभास लीड रोल में हैं। उनके साथ संजय दत्त, बोमन ईरानी, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार और जरीना वहाब हैं। फिल्म को लेकर मिले-जुले रिव्यू आ रहे हैं। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ओपनिंग डे पर दोपहर तीन बजे तक राजा साब ने 14.39 करोड़ रुपये कमा लिए थे। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि फाइनल कलेक्शन 60 करोड़ तक पहुंच सकता है।

प्रभास का मगरमच्छ वाला ट्रेलर

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
The Raja Saab

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।