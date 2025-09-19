Popular Assam singer Zubeen Garg, famous for Ya Ali song dies in an accident in Singapore गायक जुबिन गर्ग का निधन, स्कूबा डाइविंग के वक्त हुआ हादसा, गैंगस्टर का गाना ‘या अली’ गाकर हुए थे फेमस, Bollywood Hindi News - Hindustan
गायक जुबिन गर्ग का निधन, स्कूबा डाइविंग के वक्त हुआ हादसा, गैंगस्टर का गाना ‘या अली’ गाकर हुए थे फेमस

Zubeen Garg Death: 'या अली' गाने से मशहूर हुए गायक ज़ुबीन गर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे। शुक्रवार को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते वक्त हुई एक अजीब दुर्घटना में उनका निधन हो गया। 

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 03:35 PM
मशहूर गायक जुबिन गर्ग का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। शुक्रवार को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते वक्त उनके साथ दुखद हादसा हुआ और वह इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। बता दें, जुबिन गर्ग बॉलीवुड फिल्म ‘गैंगस्टर’ के सुपरहिट गाने ‘या अली’ से पूरे देश में लोकप्रिय हुए थे।

मंत्री अशोक सिंघल ने की पुष्टि

असम के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए उनके निधन की पुष्टि की है। उन्होंने लिखा, “हमारे प्रिय जुबिन गर्ग के असमय निधन से गहरा दुख पहुंचा है। असम ने न केवल एक आवाज खोई है, बल्कि एक धड़कन भी। जुबिन दा केवल एक गायक नहीं थे, वे असम और देश के गौरव थे, जिनके गीतों ने हमारी संस्कृति को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया। उनके परिवार, दोस्तों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनकी विरासत सदैव प्रेरणा देती रहे। ओम शांति।”

सिंगापुर में कैसे हुआ हादसा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जुबिन गर्ग स्कूबा डाइविंग कर रहे थे तभी अचानक हादसा हो गया। पुलिस ने तुरंत उन्हें समुद्र से निकालकर अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।

नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में होनी थी प्रस्तुति

जुबिन गर्ग सिंगापुर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने पहुंचे थे। लेकिन उससे पहले ही यह त्रासदी घट गई। उनकी अचानक मौत ने न सिर्फ उनके फैंस बल्कि पूरे असमिया समुदाय और भारतीय संगीत जगत को गहरे शोक में डाल दिया है।

