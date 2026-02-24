प्रेमानंद महाराज के दर्शन करके इमोशनल हुईं पूनम पांडे, नहीं थम रहे थे आंखों से आंसू
पूनम पांडे हाल ही में वृंदावन गईं और वहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए। उनका वहां से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
पूनम पांडे को आपने कई बार इवेंट्स या बोल्ड आउटफिट्स में देखा होगा, लेकिन अब पूनम कुछ इस अंदाज में नजर आई हैं जिसे देखकर सब हैरान हैं। पूनम का दरअसल, एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह वृंदावन में नजर आ रही हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
प्रेमानंद माराज से मिलकर इमोशनल हुईं पूनम
वीडियो में आप देखेंगे कि पूनम, प्रेमानंद महाराज जी का वचन सुन रही हैं और मंदिर में प्रार्थना कर रही हैं। इतना ही नहीं वह इस दौरान इमोशनल भी हो जाती हैं और अपने आंसू तक नहीं रोक पाती हैं।
वृंदावन गई थीं पूनम
पूनम दरअसल, 23 फरवरी को उत्तर प्रदेश, वृंदावन में गई थीं। वहां वह सत्संग अटेन्ड करती हैं। वहीं वह मंदिर में बैठती हैं और अपने आंसू साफ करती हैं।
काफी समय से प्रेमानंद महाराज को फॉलो कर रही हैं पूनम
अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए पूनम ने कहा कि वह काफी समय से प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो कर रही हैं और मां के साथ उनकी बातें सीखती हैं। पूनम के मुताबिक प्रेमानंद महाराज के सत्संग को सुनकर उन्हें शांति मिलती है।
पूनम का था एक सवाल
पूनम ने आगे लोकमत टाइम्स से बात करते हुए कहा, ‘उनकी सभा में मेरा एक सवाल सेलेक्ट हुआ। हालांकि उनकी हेल्थ की वजह से वह जवाब नहीं दे पाए। लेकिन मैं निराश नहीं हूं।’
मिलता है मोटिवेशन
पूनम ने फिर कहा कि जब महाराज जी बोलते हैं तो लगता है उनके जरिए एक बड़ी फोर्स आपसे बात कर रही हैं। उनके मैसेज में एक अलग पवित्रता होती है जो आपको पर्सनल लेवल पर मोटिवेट करती है।
वहां का माहौल पवित्र है
पूनम ने कहा, ‘वृंदावन में एक एनर्जी होती है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। वहां आप सिर्फ लोगों को नमस्ते नहीं कहते हो। आप राधे-राधे बोलते हो। वहां का माहौल पवित्र है।’
दोबारा आएंगी वृंदावन
पूनम ने कहा कि वह वापस वृंदावन आएंगी अप्रैल में अपनी मां के साथ। वह यहां सिर्फ जवाब के लिए नहीं बल्कि फिर से रिकनेक्ट करना चाहेंगी वहां के एक्सपीरियंस से।
प्रोफेशनल लाइफ
पूनम की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट हनीमून सूट रूम 911 में नजर आई थीं जो ऑल्ट बालाजी में स्ट्रीम हुआ था।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
परिचय
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।