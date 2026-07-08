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भगवान बर्बाद कर देंगे… पूजा ने बताया, क्या हुआ जब महेश भट्ट ने फ्लश कर दी थी ओशो की माला

By Kajal Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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महेश भट्ट एक समय में ओशो के भक्त थे फिर उनसे झगड़कर वह भाग आए। उन्होंने ओशो की माला तोड़कर फ्लश कर दी थी। पूजा भट्ट ने बताया कि उस वक्त उनके घरवालों को कैसे डराया जा रहा था।

भगवान बर्बाद कर देंगे… पूजा ने बताया, क्या हुआ जब महेश भट्ट ने फ्लश कर दी थी ओशो की माला

पूजा भट्ट के पिता महेश ओशो के फॉलोअर रह चुके हैं। फिल्में फ्लॉप होने के बाद वह उनके आश्रम पहुंचे और प्रभावित हुए। काफी समय तक उनके बताए रास्ते पर चलने के बाद महेश का मोह इन सबसे भंग हो गया। उनका ओशो से झगड़ा हुआ और उन्होंने ओशो की माला फ्लश कर दी। उनके ऐसा करने के बाद घर के लोग काफी डर गए थे। अब पूजा भट्ट ने एक पॉडकास्ट में बताया है कि रातोरात उन्हें दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ा था।

विनोद खन्ना बोले, भगवान नाराज हैं

पूजा भट्ट ने साइरस ब्रोचा के पॉडकास्ट में उस घटना का जिक्र किया। वह बोलीं, 'मेरे पिता रजनीश कल्ट का हिस्सा थे। उन्होंने अपनी माला गले से खींची और टॉइलट में फ्लश कर दी। इसके बाद वह बैन कर दिए गए। वह भगोड़े हो गए। मुझे याद है विनोद खन्ना की तरफ से मेरी मां को एक मैसेज आया था, 'भगवान बहुत नाराज हैं। भगवान महेश को बर्बाद कर देंगे।' जब हम बच्चे थे तो हमें आधी रात को पुणे के एक सुरक्षित घर में ले जाया गया था।' पूजा ने बताया कि ओशो बहुत गुस्सैल प्रेमी जैसे थे। वह बोलीं, 'उन्हें नहीं अच्छा लगता था कि लोग उनसे दूर जाएं। ऐसा ही मां शीला के साथ हुआ।'

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शैंपू और परफ्यूम नहीं लगा सकते थे

पूजा बोलीं, 'मैं ओशो के आश्रम गई हूं। मैं बच्ची थी तब ओशो के पैर भी छुए। वे सूंघकर मुंह बना लेते थे क्योंकि 'भगवान' को कोई महक पसंद नहीं आएगी। क्योंकि इससे ऑरा हर जगह फैल जाएगा। आप परफ्यूम और शैंपू यूज नहीं कर सकते।'

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क्यों भड़क गए थे महेश भट्ट

महेश भट्ट पहले अपने इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि उन्होंने ओशो की माला टॉइलट में क्यों फेंक दी थी। उन्होंने बताया था कि वह प्रवचन दे रहे हैं और मन में ईर्ष्या भी है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह दुनिया से और अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। तब उन्हें ये सब बेकार लगा। महेश भट्ट ने विनोद खन्ना को भी ओशो से मिलवाया था।

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ओशो तक कैसे पहुंचे थे महेश

1974-77 में महेश भट्ट की फिल्में फ्लॉप होने के बाद वह पुणे में ओशो रजनीश के आश्रम पहुंचे थे। महेश ओशो से काफी प्रभावित हुए और वहां काफी वक्त गुजारा। वह वहां रोब पहनकर रहते और दिन में पांच बार मेडिटेशन करते थे। यह बात उन्होंने अरबाज खान के पॉडकास्ट में बताई थी।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


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काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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