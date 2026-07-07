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जब पूजा भट्ट की नानी ने अपने पैर का किया अंतिम संस्कार; चर्च में दफनाया, जुटाई थी भीड़

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अपने पैर को दफनाकर उसका अंतिम संस्कार भी कर सकता है? कुछ ऐसा ही किया था पूजा भट्ट की नानी यानी महेश भट्ट की सास ने।

जब पूजा भट्ट की नानी ने अपने पैर का किया अंतिम संस्कार; चर्च में दफनाया, जुटाई थी भीड़

पूजा भट्ट की मां लॉरेन ब्राइट एक अनाथालय वाले स्कूल में पढ़ी हैं। वजह यह थी कि उनकी मां के पास पैसे नहीं थे। अब पूजा ने नानी बेट्टी बर्था ब्राइट से जुड़ा रोचक किस्सा बताया है। पूजा एक पॉडकास्ट में बोलीं कि उनकी नानी ने अपने कटे हुए पैर का अंतिम संस्कार किया था। सब लोग वहां पहुंचे तो वह उनके एक्सप्रेशंस चेक कर रही थीं कि कौन कितना दुखी दिख रहा है।

पैर का अंतिम संस्कार

सायरस ब्रोचा के पॉडकास्ट में पूजा भट्ट ने अपनी नानी से जुड़ा अजब-गजब किस्सा बताया। वह बताती हैं कि उनकी नानी बहुत स्ट्रॉन्ग थीं। वह जब बुजुर्ग हो गईं तो उनको डायबिटीज हुई। इस वजह से बाद में उनका पैर काटना पड़ा। सर्जरी के बाद उनकी नानी ने जिद पकड़ी कि कटे हुए पैर का अंतिम संस्कार होगा और पूरे परिवार को इस सेरिमनी में मौजूद रहना होगा।

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सबको चेक कर रही थीं नानी

पूजा बताती हैं, 'हमें सेंट एंड्र्यू चर्च जाना था जबकि वह वहां मौजूद थीं क्योंकि उनका पैर दफनाया जा रहा था। हमें लग रहा था कि ये क्या है? वह सबकी तरफ देख रही थीं और सब नोटिस कर रही थीं। वह सबके एक्सप्रेशंस चेक कर रही थीं कि सबके हाव-भाव क्या हैं, कौन आया है और कौन नहीं। हममें से कई लोग एक-दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे थे कि हम यहां कर क्या रहे हैं।'

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महेश और पूजा का बॉन्ड

महेश भट्ट ने लॉरेन ब्राइट के साथ अपनी लव स्टोरी आशिकी फिल्म में दिखाई है। पहली शादी के बाद उनको परवीन बाबी से प्यार हुआ। इसके बाद महेश भट्ट की लाइफ में सोनी राजदान आई थीं। पूजा भट्ट एक इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि उनके पिता ने अपना अफेयर कभी नहीं छिपाया। उनकी मां से रिश्ता ठीक हो, दोनों ने कोशिश की थी लेकिन नाकाम रही। हालांकि सोनी राजदान से शादी करने से पहले महेश भट्ट ने इस्लाम अपनाया था क्योंकि वह पहली पत्नी को नहीं छोड़ना चाहते थे। पूजा ने बताया था कि पिता ने वादा किया था कि वह सोनी के साथ नया घर बसाएंगे लेकिन वह कभी यह ना सोचें कि बेटी को छोड़ दिया। पत्नी से पहले बेटी को अफेयर के बारे में बताया था। पूजा का मानना है कि उनके पिता एक बार जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसे जीवनभर नहीं छोड़ते हैं।

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Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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