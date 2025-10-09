जब शराब के नशे में आए महेश भट्ट को पूजा की मां ने कर दिया था लॉक, बोलीं- मैं सदमे में थी...

पूजा भट्ट ने हाल ही में बताया कि कैसे एक बार पिता महेश भट्ट शराब के नशे में आए थे और उस दौरान उनकी मां ने उन्हें लॉक कर दिया था। पूजा ने यह भी बताया कि आलिया की मां से शादी करने से पहले महेश ने पूजा को बताया था।

पूजा भट्ट का अपने परिवार खासकर पिता महेश भट्ट के साथ स्पेशल बॉन्ड है। अब अपने शो द पूजा भट्ट के लेटेस्ट एपिसोड में पूजा ने टूटे हुए घर में बड़े होने के दौरान देखी गई अशांति को याद किया और उस पल को भी याद किया जिसने उन पर छाप छोड़ी है। पूजा ने यह भी क्लीयर किया कि वह अपने पिता महेश को कभी जज नहीं कर सकती हैं।

जब पिता को सुनाया पूजा ने कहा, ‘मुझे याद है एक बार आपने मुझे एक इंसान से दूर रहने को कहा था और मैंने कहा था कि अगर ऐसा है तो आपको हमें छोड़ना नहीं चाहिए था। आपने कहा था सच में? मैं फिर चुप हुई और सोचा कि यह काफी मैनिपुलेटिव है।’

महेश को कर दिया था बंद पूजा ने फिर अपनी मां किरण और पिता को लेकर कहा, ‘एक समय पर जब हम सिल्वरसैंड्स में थे, आप शराब पीकर आए थे और लड़खड़ाते हुए बालकनी में गए। वो मेरी मां के लिए बुरे सपने की तरह था इसलिए वह उठीं और आपको लॉक कर दिया। आप नॉक कर रहे थे और बोल रहे थे मुझे अंदर आने दो किरण, पूजा। मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही थी। आज तक वो मेरे दिमाग में है बात। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी मां ने रोक दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम नहीं जाओगी और गेट भी नहीं खोलोगी। वह हर रात पीते है और उनके लिए सबक जरूरी है।’

पूजा ने कहा कि उस इंसिडेंट से उन्हें ट्रॉमा हो गया था। उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि सच यही है कि मैं आपकी साइड आई और उसके बाद कभी नहीं छोड़ा।’