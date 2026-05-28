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बॉबी देओल संग रिलेशनशिप में थीं पूजा भट्ट, बोलीं- उनके साथ जो समय बिताया वो जादुई था, लेकिन अब…

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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एक समय था जब पूजा भट्ट और बॉबी देओल का नाम काफी जुड़ा था। पूजा भट्ट ने अब माना कि हां दोनों रिलेशनशिप में थे। उन्होंने कहा कि बॉबी एक मैजिकल इंसान हैं।

बॉबी देओल संग रिलेशनशिप में थीं पूजा भट्ट, बोलीं- उनके साथ जो समय बिताया वो जादुई था, लेकिन अब…

पूजा भट्ट उन सेलेब में से एक हैं जो अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुलकर बात करती हैं। अब पूजा भट्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान पिता महेश भट्ट के साथ अपने रिलेशन, उनका दूसरी शादी करना, परवीन बाबी की बीमारी और बॉबी देओल को लेकर अपने प्यार पर बात की।

ऐसा कहा जाता है कि आप बॉबी देओल के साथ रिलेशनशिप में थीं। वह आपके बॉयफ्रेंड थे तो पूजा ने विकी लालवाणी को दिए इंटरव्यू में कहा हां वो मेरी लाइफ में थे। मुझे उनसे प्यार हो गया था।

रिलेशनशिप क्यों नहीं चला

पूजा ने कहा, ‘हम अलग-अलग सिचुएशन में जी रहे थे। उनके साथ काफी जादुई समय था। वह एक मैजिकल इंसान थे जिनके साथ मैं रही। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सही समय है इस पर डिस्कस करने का कि क्यों हम साथ नहीं हुए।’

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अभी सही वक्त नहीं इस पर बात करने के लिए

बॉबी आज शादीशुदा हैं और उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। मैं उनको लेकर काफी खुश हूं। मैं अभी इस बारे में बात कर उस अच्छे वक्त को खराब नहीं करना चाहती हूं। हमें हमेशा उन लोगों को लेकर डिग्निटी बनाकर रखनी चाहिए जो हमारी लाइफ में रहे थे और उनको लेकर भी जो उनकी लाइफ में अब हैं।

11 साल लंबी शादी टूटने पर बोलीं पूजा

पूजा की शादी 11 साल बाद टूट गई थी। इस पर पूजा ने कहा कि मैं और मुनीष मखीजा बात नहीं करते हैं। शादी के शुरू के दिन हम काफी अच्छे थे। पहले मुझे लगा हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो दोस्ती नहीं थी।

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क्या वह शादीशुदा हैं तो इस पर पूजा ने कहा, ‘मुझे नहीं पता और ना मुझे जानना है। मैं मूव ऑन कर चुकी हूं। मेरी जब उनसे शादी खत्म हो गई तब भी हम दोस्त थे। लेकिन यह भी चला नहीं क्योंकि जहां रिस्पेक्ट नहीं वहां रिलेशन नहीं होना चाहिए।’

क्या परिवार वालों ने रोका शादी टूटने से?

क्या आपको आपके पैरेंट्स ने कहा कि शादी मत तोड़ो? मेरे परिवार वालों ने तो नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों ने पूछा कि क्यों 11 साल लंबी शादी तोड़ रहे हो, क्या कोई है आपकी लाइफ में तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं। मैं बस अकेले रहना चाहती थी। मेरी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो मेरा खुद के साथ रिलेशन है वो सबसे बेहतर है।

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अलग होने के बाद शराब की लत में थीं पूजा, पिता के इस मैसेज ने सब बदला

पूजा ने आगे कहा, ‘11 साल का लंबा रिश्ता जब टूटता है तो मौत की तरह लगता है। मैं बोलती थी कि मैं ठीक हूं। इसके बाद मैं शराब ज्यादा पीने लग गई। लेकिन शराब जो है आपको और भड़काता है। लेकिन फिर मेरे पापा ने मुझे एक मैसेज भेजा था आई लव यू बच्चे, मैंने कहा आई लव यू पापा। फिर उन्होंने एक मैसेज किया कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो अपने आपसे प्यार करना सीखो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। उस मैसेज ने पूरी जिंदगी बदल दी और आज तक मैंने शराब नहीं पी 10 साल से। अब मुझे खुद से सच्चा प्यार है।’

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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