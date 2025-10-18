परवीन बॉबी के मेंटल हेल्थ स्ट्रगल पर पूजा बेदी बोलीं- घर गई तो बाल बिखरे थे और...

संक्षेप: पूजा बेदी ने हाल ही में परवीन बाबी को लेकर बात की और बताया कि कैसे परवीन की मेंटल हेल्थ काफी बुरी थी। उन्हें लगता था उनके खाने और मेकअप में लोग कुछ मिलाते हैं।

परवीन बॉबी की जब भी बात होती है तो अक्सर उनके मेंटल हेल्थ पर चर्चा जरूर होती है। वह अपने समय की शानदार एक्ट्रेस थीं। वह कुछ समय के लिए कबीर बेदी के साथ भी रिलेशनशिप में रहीं। कबीर बेदी की बेटी पूजा बेदी ने परवीन बॉबी के बारे में कई बातें बताई हैं। उन्होंने बताया कि कैसे परवीन उस समय आसपास के लोगों पर बहुत शक करने लगी थीं। वह साजिश की आशंका जताती थीं। उन्होंने बताया कि कैसे परवीन को लगता था कि एफबीआई उनके खाने से छेड़छाड़ कर रही है और यहां तक कि उन्होंने अपने मेकअप पर भी कई बातें बताईं।

सब कहते थे उनके साथ गड़बड़ है सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में पूजा बेदी ने बताया कि मुझे याद है कि वह (परवीन) कई सालों बाद भारत वापस आई थीं। हर कोई कह रहा था कि उनके साथ कुछ तो गड़बड़ है। मैं उनके घर गई तो उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन वह बहुत अलग दिखाई दे रही थीं। उनके बाल बिखरे हुए थे और वजन काफी बढ़ा हुआ लग रहा था।

सिर्फ अंडे खाती थीं पूजा बेदी ने आगे बताया कि जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वैसे ही वह बहुत खु्श हो गईं और मुझे हाय बोला। इसके बाद उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। सबकुछ काफी नॉर्मल था। उन्होंने मुझे गले भी लगाया। हालांकि, अचानक से उन्होंने मुझसे कहा कि सॉरी मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकती हूं, क्योंकि मैं सिर्फ अंडे खाती हूं। पूजा आगे कहती हैं कि इस पर मैंने उनसे सवाल भी पूछा कि आखिर वह सिर्फ अंडे ही क्यों खाती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह एक ऐसी चीज है, जिससे मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकती हूं। इस पर मैंने पूछा- कौन तो उन्होंने जवाब दिया कि एफबीआई या सीक्रेट सर्विस।