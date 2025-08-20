Pooja Bedi recalls her mother Protima Bedi Her body was never found पूजा बेदी ने अपनी मां को याद किया, बोलीं- आज तक उनकी बॉडी नहीं मिली, Bollywood Hindi News - Hindustan
पूजा बेदी ने अपनी मां को याद किया, बोलीं- आज तक उनकी बॉडी नहीं मिली

पूजा बेदी ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में अपनी मां के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उनकी मां ने अपनी शर्ताें पर अपनी जिंदगी जी थी और मौत भी अपनी ही शर्ताें पर पाई।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 10:58 PM
बॉलीवुड एक्ट्रेस और वेलनेस कोच पूजा बेदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी मां, मशहूर ओडिसी डांसर और 'नृत्यग्राम' की संस्थापक प्रोतिमा बेदी को याद करते हुए बड़ा खुलासा किया। पूजा ने बताया कि उनकी मां को अपनी मौत का आभास हो गया था और उन्होंने अपने निधन से पहले सारी तैयारियां कर ली थीं।

पूजा बेदी ने इंडियन एक्सप्रेस काे दिए इंटरव्यू में बताया कि प्रोतिमा बेदी हमेशा कहती थीं कि उन्हें प्रकृति के बीच रहकर ही अपना जीवन खत्म करना है। पूजा बोलीं, “वो कहती थीं कि वो किसी श्मशान या गंगा में अस्थि-विसर्जन जैसी रस्मों का हिस्सा नहीं बनना चाहतीं। उनका मानना था कि मौत उनके लिए प्रकृति के बीच एक ‘ग्रैंड फिनाले’ होगी और ऐसा ही हुआ। उनका शरीर कभी नहीं मिला, वो प्रकृति का हिस्सा बन गईं।”

उन्होंने आगे बताया कि उनकी मां ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी वसीयत लिखी थी। इतना ही नहीं सारे कागज, जेवर और प्रॉपर्टी के पेपर्स उन्हें सौंप दिए थे। यहां तक कि 12 पन्नों की एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने मुझे अपने बचपन, रिलेशनशिप्स, शादी, बच्चे और डांस के बारे में बताया था।"

इस चिट्ठी का ज़िक्र करते हुए पूजा बोलीं कि उनकी मां ने लिखा था, “मैं कुल्लू में हूं, जिसका मतलब है देवताओं की घाटी। सभी देवी-देवताओं को मेरा आभार, मैं बहुत खुश हूं, बहुत बहुत खुश हूं।” इसके बाद प्रोतिमा बेदी कभी वापस नहीं लौटीं। पूजा बेदी ने मां को याद करते हुए कहा, “उन्होंने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी और मौत भी अपनी शर्तों पर पाई।”

