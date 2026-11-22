इस बड़े एक्टर पर लगा था पाकिस्तान का जासूस होने का आरोप, पुलिस ने घर पर मारा था छापा-पहचानिए
देश के सबसे बड़े एक्टर पर लगा था पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। घर की हुई थी छानबीन। हाथ लगी डायरी। पहचानिए इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्टर से।
आपने दिलीप कुमार की कितनी ही फिल्में देखी होंगी। 1955 में आई फिल्म नया दौर, 1958 में आई फिल्म मधुमती, 1960 में आई फिल्म मुगल- ए आजम, 1967 में आई फिल्म राम और श्याम जैसी फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और महान कलाकार बना दिया। उन्हें सिनेमा पर देखना अपने आप में एक्टिंग की क्लास है। लेकिन क्या आप जानते हैं देश के इस सबसे बड़े एक्टर पर कभी जसूसी का आरोप लगा था। अच्तिर के घर पुलिस की रेड पड़ी थी और उन पर देश के लिए जासूसी करने का आरोप लगा था।
दिलीप कुमार के घर पुलसी का छापा
ये 60 का दशक था। दिलीप कुमार अपनी फिल्म मुगल-ए आजम के लिए खबरों में बने हुए थे। ये वही दौर था जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो रहे थे। ऐसी रिपोर्ट है कि साल 1961 एक सुबह दिलीप कुमार के मुंबई वाले घर पर अचानक हलचल पैदा हुई। तेज भारी जूतों की आवाज सुनाई देने लगी। दिलीप कुमार ने अपना सफेद कुर्ता पहना और कमरे से बाहर की तरफ जा रहे थे तभी अचानक पुलिस उनके कमरे तक पहुंची। बताया गया कि ये मुंबई पुलिस की रेड है।
दिलीप कुमार का नाम था डायरी में?
रिपोर्ट के मुतबिक कुछ दिन पहले कोलकाता में एक आदमी को पकड़ा गया था। उस आदमी की डायरी से एक नाम निकल कर सामने आया था जिस पर युसूफ खान लिखा था। हालांकि, ये युसूफ दिलीप कुमार ही थे इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। इसी नाम के आधार पर मुंबई पुलिस ने एक्टर दिलीप कुमार जिनका असली नाम युसूफ खान था, उनके घर छापा मार दिया। कमरे की हर अलमारी की तलाशी ली गई। तकियों को फाड़ा गया। घर के पेपर और जरूरी सामान जमीन पर पड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एक ट्रांसमीटर की तलाश कर रही थी। उनके शक था कि एक्टर देश की जासूसी कर रहे हैं और उसी ट्रांसमीटर से जानकारी दूसरे देश पहुंचाई जा रही है।
पुलिस के हाथ लगी डायरी
कुछ ही देर में घर की हालत ही बदल गई। सारा सामान फैला दिया गया। जांच में पुलिस के हाथों एक डायरी लगी। इस डायरी में कुछ गाने, नज्म, शायरियां लिखीं थीं। घंटों तक छानबीन करने के बाद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे समय में दिलीप कुमार बस शांति से सब होते हुए देखते रहे। एक्टर खुद को सच्चा देशभक्त मानते थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था ये सब उनके साथ हो रहा है। ऐसी खबरें हैं कि जब ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू तक गई तो महाराष्ट्र के सीएम और पुलिस को माफी मांगनी पड़ी थी। ये दिल तोड़ देने वाली घटना थी।
क्या लोग दिलीप कुमार की सफलता से जलते थे?
ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या किसी ने जानबूझकर कर ये रेड करवाई थी, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन ये जरूर कहा जाता था कि दिलीप कुमार उस दौर के सबसे बड़े स्टार थे। इंडस्ट्री में कई कलाकार उनकी कामयाबी से जलन रखते थे। लेकिन इस मामले पर कुछ भी कहना मुश्किल था।
डिस्क्लेमर: इस खबर में लिखी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट, इंटरव्यूज, सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर दी गई है। हम इस खबर की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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