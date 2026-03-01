विजय-रश्मिका रिसेप्शन: सिर्फ इस शर्त पर मिलेगी गेस्ट्स को एंट्री, जानिए क्यों देना पड़ा पुलिस को दखल?
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Reception: विजय देवराकोंडा और रश्मिका मंदाना ने एक बयान जारी करके बताया है कि उनकी शादी में सिर्फ एक ही शर्त पर मेहमानों को एंट्री मिलेगी। इतना ही नहीं, यह जानना भी दिलचस्प है कि इस पूरी कहानी में आखिर पुलिस की एंट्री कैसे हो गई?
साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की उदयपुर वाली 'ड्रीमी वेडिंग' के बाद अब सबकी नजरें उनके ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन पर टिकी हैं। 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने के बाद यह कपल अब हैदराबाद लौट चुका है। 'विरोश' का यह रिसेप्शन 4 मार्च को हैदराबाद में होने वाला है, लेकिन आयोजन से ठीक पहले हैदराबाद पुलिस को इसमें दखल देना पड़ा है। सुरक्षा कारणों और फैंस की भारी भीड़ को देखते हुए कपल की टीम ने इवेंट के प्लान में बड़ा बदलाव किया है।
रिसेप्शन प्लानिंग में क्यों देना पड़ा पुलिस को दखल
विजय और रश्मिका की टीम ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करके बताया है कि रिसेप्शन के आयोजन में अब हैदराबाद पुलिस की सलाह पर बड़े बदलाव किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इतने बड़े स्टार्स के फंक्शन में भारी भीड़ जुटने से ट्रैफिक जाम और सुरक्षा संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। पुलिस की इसी सलाह के बाद टीम ने अब इस रिसेप्शन को 'स्ट्रिक्टली इनविटेशन-ओनली' इवेंट घोषित कर दिया है। यानि सिर्फ इनविटेशन होने पर ही कोई इस इवेंट का हिस्सा बन सकेगा। पुलिस ने ऐसा इसलिए किया है ताकि व्यवस्था बनी रहे।
बिना कार्ड नहीं मिलेगी एंट्री, गेस्ट लिस्ट में भी कटौती
शुरू में माना जा रहा था कि इस रिसेप्शन में तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स और राजनेता एकसाथ जमा होंगे। हालांकि, अब गेस्ट लिस्ट को और भी छोटा कर दिया गया है। टीम के बयान के मुताबिक, 'गेस्ट्स, पब्लिक और कपल की भलाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।' वेन्यू पर केवल उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिनके पास ऑफिशियल इनविटेशन कार्ड होगा। बिना कार्ड के किसी भी आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
तिरुपति में फैंस ने घेरा, पुलिस को करना पड़ा बचाव
हाल ही में जब यह न्यूली मैरिड कपल जब आशीर्वाद लेने तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचा, तो वहां उन्हें देखने के लिए फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस और सिक्योरिटी को कपल के लिए रास्ता बनाने में काफी पापड़ बेलने पड़े। मंदिर में विजय और रश्मिका ने लोगों को मिठाइयां भी बांटीं। तिरुपति में जमा हुई इस बेहिसाब भीड़ वाले एक्सपीरियंस को देखते हुए ही हैदराबाद पुलिस ने रिसेप्शन के लिए और भी सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने का सुझाव दिया है।
