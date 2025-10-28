Hindustan Hindi News
रजनीकांत और धनुष के घर को बम से उड़ाने की मिली धमकी, बम स्क्वायड पहुंची जांच करने

संक्षेप: सेलेब्स को कई बार धमकी मिलती रहती है। अब हाल ही में रजनीकांत और धनुष के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली जिसके बाद पुलिस वहां सुरक्षा जांच करने पहुंची।

Tue, 28 Oct 2025 08:38 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
रजनीकांत और धनुष के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तमिलनाडु के डीजीपी को ईमेल के जरिए एक्टर्स के घर को बम से उड़ाने की धमकी आई है। इस धमकी के बाद से पुलिस जांच कर रही है और पता चला कि धमकी फेक थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी अंजान शख्स ने डीजेपी को ईमेल भेजे जिसे बाद में ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस में आगे भेजा गया ये बताते हुए कि रजनीकांत और धनुष के घर में बॉम्ब है।

गलत धमकी

ईमेल मिलने के बाद टेनाम्पट पुलिस रजनीकांत के घर गई सिक्योरिटी चेक के लिए बॉम्ब डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड के साथ। हालांकि एक्टर की सिक्योरिटी ने इन्फॉर्म किया कि कोई भी अनजान शख्स घर में नहीं घुसा है तो ये सब गलत है। पुलिस ने ईमेल में जिन बाकी लोगों के नाम लिखे थे वहां भी चेक किया, लेकिन वो धमकी गलत ही साबित हुई।

बता दें कि इससे पहले अक्टूबर 2 को डीजेपी को ईमेल भेजा था जिसमें दावा किया था कि कुछ वीआईपी के घर में बॉम्ब रखा गया है जिसमें एक्ट्रेस तृषा कृष्णन का घर भी शामिल था।

वहीं 9 अक्टूबर को 37 साल के शख्स को गिरफ्तार किया गया था जिसने पुलिस को कॉल किया था।

प्रोफेशनल लाइफ

रजनीकांत की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट लोकेश कनगराज की फिल्म कुली में नजर आए थे। फिलहाल वह जेलर 2 की शूटिंग कर रहे हैं। वहीं धनुष लास्ट कुबेरा और इडली कढ़ाई में नजर आए थे। अब वह आनंद एल राय की फिल्म तेरे इश्क में नजर आएंगे।

