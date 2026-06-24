पीएम नरेंद्र मोदी ने शेयर किया पंचायत एक्टर बिनोद-भूषण से मुलाकात का वीडियो, कैप्शन से इम्प्रेस हुए यूजर्स
सोशल मीडिया पर एक रील वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी को वेब सीरीज पंचायत के एक्टर्स भूषण और बिनोद यानी दुर्गेश-अशोक पाठक से मुलाकात करते नजर आए। इस रील में लगाया म्यूजिक और कैप्शन यूजर्स को पसंद आ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में सिनेमा जगत के सितारों के साथ मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इस मुलाकात की एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्हें अमेज़न प्राइम वीडियो की सीरीज पंचायत के एक्टर्स दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक से हाथ मिलाते हुए देखा जा सकता है। इस रील को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने जो कैप्शन लिखा उसपर सेलेब्रिटी भी रिएक्शन दे रहे हैं। रील में पीएम मोदी मजाक में एक्टर्स से पूछते भी हैं कि उनकी बात पंचायत सुनती है या नहीं सुनती। इसके बाद सभी लोग जोर से हंस पड़ते हैं।
पंचायत एक्टर के साथ हुई पीएम मोदी की बातचीत
मंगलवार को हुए रिपब्लिक समिट के दौरान पीएम मोदी देश के कई कलाकारों से मिले थे। उन्होंने मुलाकात की कुछ तस्वीरें और रील सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। एक रील में सीरीज पंचायत का म्यूजिक के साथ एक्टर दुर्गेश कुमार जिन्होंने भूषण औए अशोक पाठक जो बिनोद के किरदार में नजर आए थे से मिलते देखा जा सकता है। इस रील को शेयर करते हुए पीएम मोदी की तरफ से लिखा गया ‘बिनोद से कुछ बातें’। खास बात ये है कि इस रील में एक्टर राम चरण और उनकी पत्नी उपासना भी नजर आ रहे हैं। वीडियो को पसंद किया जा रहा है।
यूजर्स रिएक्शन
इस रील पर पंचायत में काम कर चुके एक्टर आसिफ खान ने फुलेरा जिंदाबाद का कमेंट किया है। एक्टर पारितोष त्रिपाठी ने लिखा 'देश की सबसे बड़ी पंचायत', पीएम मोदी से मिलने के बाद अशोक पाठक ने भी कमेंट करते हुए लिखा, 'इस प्रेम और आशीर्वाद का तहे दिल से आभार' इसके अलावा सीरीज पसंद करने वाले लोगों ने इस मुलाकात को खास बताया। एक यूजर ने लिखा ‘रील की बैकग्राउंड में म्यूजिक अच्छा है’, एक अन्य यूजर ने लिखा ‘पीएम मोदी को भी तीसरे सीजन का इंतजार है’, एक यूजर ने कहा ‘ये बेस्ट शो है’।
ममूटी के परिवार से की मुलाकात
बता दें, पीएम मोदी ने पद्म अवॉर्ड सेरेमनी के बाद ममूटी और उनके परिवार से मुलाकात की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। पहली तस्वीर में ममूटी और उनके बेटे एक्टर दुल्कर सलमान को देखा जा सकता है। अन्य तस्वीरों में इनका परिवार एक साथ नजर आ रहा है। एक्टर ममूटी को पद्म भूषण अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। इस मौके पर उनका परिवार साथ मौजूद था। सोशल मीडिया पर इवेंट की तस्वीरें और विडो वायरल हो रहे हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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