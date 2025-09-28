जुबिन गर्ग के निधन पर दुखी हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 'मन की बात' में सिंगर को श्रद्धांजलि देते हुए देशवासियों से की

जुबीन ने 19 सितंबर को आखिरी सांस ली। सिंगापुर में समुद्र में डूबने से ज़ुबीन गर्ग की मौत हो गई, जिसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जुबीन गर्ग को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई थी।

म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बीता हफ्ता काफी शॉकिंग रहा। बीते शुक्रवार को असम के रॉकस्टार और दिग्गज सिंगर जुबीन गर्ग के अचानक मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया। जुबीन ने 19 सितंबर को आखिरी सांस ली। सिंगापुर में समुद्र में डूबने से ज़ुबीन गर्ग की मौत हो गई, जिसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जुबीन गर्ग को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई थी। हर किसी किसी ने जुबीन को श्रद्धांजलि दी है। ऐसे में अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जुबीन को श्रद्धांजलि दी।

जुबीन गर्ग के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक दरसअल, आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम 'मन की बात' के 126वें एपिसोड में ज़ुबीन गर्ग को याद कर उन्हे श्रद्धांजलि भी दी। पीएम मोदी ने कहा, 'साथियों, कुछ दिन पहले असम में भूपेन हजारिका का जन्मदिन मनाया जा रहा था और इसी बीच एक दुखद घटना घटी। जुबीन गर्ग के असामयिक निधन पर लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। वह एक प्रसिद्ध गायक थे, जिन्होंने पूरे देश में अपनी पहचान बनाई। जुबीन गर्ग असम की संस्कृति से गहराई से जुड़े थे और हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। ज़ुबीन असमिया संस्कृति के सबसे चमकीले रत्न, कोहिनूर थे। हालांकि, वे शारीरिक रूप से हमारे बीच से चले गए हैं, लेकिन वे हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे।'