PM Narendra Modi Biopic Announced birthday 17 june Most Violent Film Marco actor to become prime minister in biopic नरेंद्र मोदी पर बनने जा रही बायोपिक, दमदार एक्शन फिल्म वाला ये एक्टर बनेगा पीएम, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडPM Narendra Modi Biopic Announced birthday 17 june Most Violent Film Marco actor to become prime minister in biopic

नरेंद्र मोदी पर बनने जा रही बायोपिक, दमदार एक्शन फिल्म वाला ये एक्टर बनेगा पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी की बायोपिक का ऐलान हुआ है। इस बायोपिक में दमदार एक्शन फिल्म में काम कर चुके एक्टर पीएम मोदी की भूमिका में नजर आएंगे। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 12:03 PM
share Share
Follow Us on
नरेंद्र मोदी पर बनने जा रही बायोपिक, दमदार एक्शन फिल्म वाला ये एक्टर बनेगा पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी बायोपिक का ऐलान हुआ है। इस बायोपिक का टाइटल होगा मां वंदे द एंथम ऑफ ए मदर। इस बायोपिक में मलायलम एक्टर उन्नी मुकुंदन पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका में नजर आएंगे। वहीं, इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे क्रांति कुमार सीएच। इस फिल्म में पीएम मोदी के बचपन से लेकर उनके राजनेता बनने तक का सफर दिखाया जाएगा।

फिल्म का पोस्टर रिलीज

उन्नी मुकुंदन ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक पोस्टर भी शेयर किया है। इस पोस्टर के साथ कैप्शन लिखा गया है- “एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो युद्धों से आगे बढ़कर...युगों-युगों के लिए क्रांति बन जाती है। ये हैं मां वंदे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।”

पहले भी बन चुकी है पीएम मोदी की बायोपिक

बाहुबली, ईगा और कई अन्य ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाने जाने वाले टैलेंटेड लेंसमैन केके सेंथिल कुमार इस फिल्म की फिल्मिंग का काम संभालेंगे। बता दें, ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी पर बायोपिक बनने जा रही है। इससे पहले साल 2019 में पीएम मोदी की एक बायोपिक रिलीज हुई थी। उस फिल्म में विवेक ओबरॉय पीएम मोदी की भूमिका में नजर आए थे।

मार्को में नजर आए थे उन्नी मुकुंदन

उन्नी मुकुंदन की बात करें तो वो फिल्म मार्को में लीड रोल में नजर आए थे। मार्को ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म में फैंस को दमदार एक्शन देखने को मिला था। इस फिल्म को हनीफ अडेनी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी।

Pm Narendra Modi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।