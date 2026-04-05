शादीशुदा एक्टर का रहा अफेयर, पत्नी के सामने दूसरी महिला संग रिश्ते की बात कबूली, कहा- 'मुझे 15 साल लग गए…'
पीयूष मिश्रा ने अपनी शादी के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने अपनी जिंदगी के एक मुश्किल दौर को याद किया। इसमें इमोशनल दूरी, बेवफाई और खुद को समझने का अनुभव शामिल था। यहां तक बताया कि शादीशुदा होते हुए उनका किसी महिला के साथ अफेयर था।
बॉलीवुड के जाने माने एक्टर, सिंगर और राइटर पीयूष मिश्रा अपनी दमदार पर्सनैलिटी के लिए जोन जाते हैं। अपने करियर में पीयूष ने कई फिल्मों में काम किया और दर्शकों ने हमेशा उन्हें हर किरदार में सराहा। पीयूष प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में बने हुए हैं। हाल ही में एक्टर ने अपनी शादी के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने अपनी जिंदगी के एक मुश्किल दौर को याद किया। इसमें इमोशनल दूरी, बेवफाई और खुद को समझने का अनुभव शामिल था। यहां तक बताया कि शादीशुदा होते हुए उनका किसी महिला के साथ अफेयर था।
अब मैं एक अच्छा पति हूं
पीयूष मिश्रा हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट का हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने अपनी किताब 'तुम्हारी औकात क्या है' से कुछ बातें शेयर करते हुए साफ-साफ बताया कि कैसे समय और खुद के बारे में सोचने से रिश्तों को लेकर उनकी समझ बदल गई। उन्होंने कहा, 'अब मैं एक अच्छा पति हूं; पहले मैं ऐसा नहीं था। उस समय, मैं बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं था, और शादी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है।' उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि इन सालों में प्यार को लेकर उनका नजरिया कैसे बदला है।
देर से हुआ एहसास
इंटरव्यू के दौरान पीयूष मिश्रा ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि उन्हें अपनी शादी को सच में स्वीकार करने में कितना समय लगा। उन्होंने कहा, 'मुझे यह समझने में लगभग 10–15 साल लग गए कि वह मेरी पत्नी है। उससे पहले, वह बस एक ऐसी औरत थी जिसने मेरे बच्चों को जन्म दिया, मेरे लिए खाना बनाया और घर की देखभाल की। उसके अलावा मेरे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी।'
अलग-थलग रहते थे
पीयूष ने आगे कहा कि वह एक समय भावनात्मक रूप से अलग-थलग रहते थे, और खुद को 'बहुत रूखा' और 'असामाजिक' बताते थे। विपश्यना का अभ्यास करने के बाद ही उनमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और भावनात्मक जागरूकता पैदा होनी शुरू हुई।
पत्नी को बताया अपने अफेयर के बारे में
पीयूष ने यह भी बताया कि आखिरकार उन्होंने अपनी पत्नी के सामने सब कुछ कबूल कर लिया, जिसमें शादीशुदा होने के बावजूद उनका किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर भी शामिल था। उन्होंने कहा, 'जब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। हम दोनों रो रहे थे, और हमने एक-दूसरे को गले लगा लिया। उसके बाद, हमें हल्का महसूस हुआ।' उन्होंने इस पल को अपने रिश्ते का एक अहम मोड़ बताया। मुझे ये समझने में लगभग 10-15 साल लग गए। मैं प्रिया को अपनी पत्नी नहीं मानता था। उन्होंने कहा कि इस बातचीत ने उनके रिश्ते को और मजबूत बनाया और उन्हें ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने में मदद की।
उनकी पत्नी का अटूट समर्पण
अपनी पत्नी प्रिया के बारे में बात करते हुए, पीयूष ने अपनी शादी को बचाए रखने का श्रेय उनकी हिम्मत और सहनशक्ति को दिया। उन्होंने कहा, 'वह मुझसे प्यार करती थी। वह मेरे लिए घर से भागकर आई थी और अपने माता-पिता की मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी की थी… उसने कहा था कि वह मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी।'
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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