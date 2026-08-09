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झारखंड के छात्रों के विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुए पीयूष मिश्रा, कहा- 'उनकी आंखों में दर्द और तकलीफ देखी'

By Priti Kushwaha
लाइव हिन्दुस्तान
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जेपीएससी-जेएसएससी (JPSC-JSSC) परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में अभिनेता पीयूष मिश्रा भी शामिल हुए।

Piyush Mishra
झारखंड के छात्रों के विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुए पीयूष मिश्रा

दिल्ली के बाद अब झारखंड में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। जेपीएससी-जेएसएससी (JPSC-JSSC) परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में अभिनेता पीयूष मिश्रा भी शामिल हुए। उनके मुताबिक छात्रों के "दर्द और तकलीफ" को देखकर उनका दिल भर आया और वे उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़े होना चाहते थे।

रांची में छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए पीयूष मिश्रा

एक्टर और सिंगर पीयूष मिश्रा विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर पहुंचे और छात्रों का साथ देने के अपने फैसले के बारे में बात की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विरोध कर रहे कुछ उम्मीदवारों के इंटरव्यू देखकर ही उन्हें लगा कि उन्हें यहां पर आकर उनका समर्थन करना चाहिए।

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मैंने उनकी आंखों में दर्द और तकलीफ देखी

पीयूष मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'मैं किसी और वजह से समर्थन देने नहीं आया था। मैंने कुछ छात्रों के इंटरव्यू देखे। मैंने उनकी आंखों में दर्द और तकलीफ देखी और उनके आंसू देखे। मेरे लिए बस इतना ही काफी था।' पीयूष ने युवाओं के साथ अपने जुड़ाव के बारे में भी बात की और कहा कि वह प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि 'खाना, तिरपाल' और आर्थिक मदद के रूप में सहायता पहले ही दी जा चुकी है। हम अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ कर रहे हैं।

पीयूष मिश्रा ने 'आरंभ है प्रचंड' गाना गाया

झारखंड में चल रहे विरोध प्रदर्शन का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्टर 2009 की हिंदी फिल्म 'गुलाल' का अपना गाना 'आरंभ है प्रचंड' गाते हुए दिख रहे हैं। इस गाने को पीयूष ने ही लिखा, कंपोज किया और गाया है। यह गाना अपने क्रांतिकारी बोलों के लिए जाना जाता है, जो हिम्मत, मजबूती और अन्याय के खिलाफ खड़े होने जैसे विषयों को उजागर करते हैं।

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आखिर झारखंड में क्यों हो रहा है आंदोलन?

बता दें कि झारखंड के छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC की परीक्षाओं में हुई कथित धांधली और पेपर लीक के विरोध में अनिश्चितकालीन आंदोलन और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वे 2019 के बाद हुई JSSC CGL, JSSC JE और PGT परीक्षाओं को रद्द करने, पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

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Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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