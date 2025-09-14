‘अच्छी फिल्म को बिगाड़ देता है’, अनुराग कश्यप के बारे में बोले पीयूष मीश्रा ; इसको दिक्कत है…

एक्टर, गीतकार और सिंगर पीयूष मिश्रा का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पीयूष मिश्रा अनुराग कश्यप के सामने उनकी आलोचना करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग अच्छी फिल्में बिगाड़ देते हैं।

पीयूष मिश्रा और अनुराग कश्यप अच्छे दोस्त हैं। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। अब सोशल मीडिया पर अनुराग कुश्यप, पीयूष मिश्रा की एक वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में पीयूष मिश्रा अनुराग कश्यप के सामने अनुराग कश्यप की बुराई करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग कश्यप अच्छी फिल्में बिगाड़ देते हैं। उन्हें फिल्में बिगाड़ने में मजा आता है।

पीयूष मिश्रा ने की अनुराग कश्यप की आलोचना ह्यूमन्स ऑफ सिनेमा के साथ खास बातचीत में पीयूष मिश्रा ने अनुराग कश्यप के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अनुराग कश्यप को दिखता है कि फिल्म अच्छी बन रही है तो वो उसे खराब कर देते हैं।

गुलाल पर क्या बोले पीयूष मिश्रा रेडिट पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीयूष मिश्रा, अनुराग कश्यप के अलावा मनोज बाजपेयी नजर आ रहे हैं। वीडियो में पीयूष मिश्रा से पूछा जाता है कि क्या वो वासेपुर और गुलाल दोबारा-दोबारा देखते हो? इसपर पीयूष ने कहा, "गुलाल तो नहीं करता, वासेपुर करता हूं। गुलाल तो यार...माफ करना अनुराग...उसके सेकेंड हाफ में पता नहीं क्या कर दिया है। इसको दिक्कत है, ये आधी फिल्म बनाता है और इसको लगता है कि फिल्म बहुत अच्छी बन रही है तो इसको लगता है कि इसे बिगाड़ कर देखते हैं। इसको बिगाड़ देते हैं, तब मजा आएगा। ये कमी है इसके अंदर। अच्छी फिल्म बन रही थी तो इसने सोचा कि अच्छी फिल्म बन रही है, ये कैसे हो सकता है। इसे बिगाड़ कर देखते हैं।" यहां क्लिक करके देखें वीडियो।