इतना नंगा और बेशर्म आदमी आज तक नहीं देखा…रणबीर कपूर के लिए पीयूष मिश्रा ने क्यों कहा ऐसा?

संक्षेप: पीयूष मिश्रा रणबीर कपूर के साथ तमाशा फिल्म में काम कर चुके हैं। उन्होंने रीसेंटली रणबीर और इरफान खान के साथ शूटिंग के एक्सपीरियंस का फर्क बताया। पीयूष ने बताया कि रणबीर शूट पर कैसे रहते हैं।

पीयूष मिश्रा रणबीर कपूर के साथ काम कर चुके हैं और उनसे काफी प्रभावित भी हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने रणबीर और इरफान खान पर बात की। बताया कि कैसे दोनों एकदम अलग हैं। वहीं यह भी कहा कि रणबीर कपूर इतनी बड़ी फिल्मी फैमिली से हैं फिर भी वह इस चीज का बोझ अपने कंधों पर लेकर नहीं चलते। पीयूष ने रणबीर की तारीफ करते हुए कहा कि वह एकदम संजीदगी से शॉट देते हैं फिर सीन से एकदम बाहर आ जाते हैं।

कपूर खानदान का जरा भी प्रभाव नहीं पीयूष मिश्रा लल्लनटॉप में थे। यहाँ वह रणबीर कपूर के बारे में बोले, 'अरे पूछिए भी मत- वो बंदा तो कुछ और ही है।' पीयूष हंसते हुए बोले, 'इतना नंगा, बेशर्म आदमी मैंने आज तक नहीं देखा।' पीयूष रणबीर के साथ तमाशा में काम कर चुके हैं। उन्हें इस बात ने काफी चौंकाया कि रणबीर कपूर खानदान की विरासत से जरा भी प्रभावित नहीं रहते। पीयूष बोले, 'वह इतनी बड़ी लेगेसी से आते हैं- उनके पिता, दादा, परदादा, पृथ्वी कपूर तक। लेकिन वह 1% भी किसी का लोड लेकर नहीं चलते।'

इरफान शॉट के बाद भी सीन में डूबे रहते पीयूष ने बताया कि रणबीर बहुत ही संजीदगी से काम करते हैं और कैमरा बंद होते ही एकदम सामान्य हो जाते हैं। वह बोले, 'वह कभी इस चीज का बोझ लेकर नहीं चलते कि किसी के पोते हैं या उनकी क्या विरासत है। वहीं इरफान खान शॉट पूरा होने के बाद भी इससे गहराई से जुड़े रहते थे। रणबीर पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं।'