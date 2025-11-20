पूजा भट्ट की पुरानी फोटो देख लोग समझ बैठे आलिया, बोले, सेम-सेम लेकिन डिफरेंट

संक्षेप: पूजा भट्ट और आलिया के लुक्स में काफी अंतर है लेकिन पूजा की एक पुरानी तस्वीर देख लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं। कई लोगों को लग रहा है कि पूजा यंग एज में आलिया जैसी लगती थीं।

आलिया भट्ट को देखकर ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनकी शकल अपनी मां सोनी राजदान जैसी है। अब पूजा भट्ट की एक ऐसी फोटो वायरल है जिसमें वह एकदम आलिया लग रही हैं। इस फोटो को देखकर लोग कन्फ्यूज हैं कि अगर आलिया अपनी मां की तरह दिखती हैं तो पूजा से शक्ल कैसे मिल रही है। कुछ लोग पूजा भट्ट की मां को देखने की इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं।

लोग पूजा को देख हुए कन्फ्यूज Reddit पर पूजा भट्ट की तस्वीर पोस्ट की गई है जिसे देखकर लोग आलिया भट्ट समझ रहे हैं। फोटो के साथ कैप्शन है, जब तक मैंने करीब से नहीं देखा, लगा कि ये आलिया भट्ट है। एक ने लिखा है, सेम सेम लेकिन डिफरेंट। एक ने लिखा है, पूजा की मां कैसी दिखती थीं? क्योंकि आलिया तो पूरी अपनी मां की जीरॉक्स है। कुछ ने लिखा है कि क्या महेश भट्ट के एक सी दिखने वाली महिलाएं पसंद थीं।





आलिया से 21 साल बड़ी हैं पूजा पूजा भट्ट महेश भट्ट की पहली वाइफ लॉरेन ब्राइट की बेटी हैं। बाद में उनका नाम किरन भट्ट हो गया था। आलिया महेश की दूसरी बीवी सोनी राजदान की बेटी हैं। पूजा और आलिया की उम्र में करीब 21 साल का अंतर है। कॉफी विद करण में एक बार आलिया से पूछा गया था कि उन्होंने अपने बारे में सबसे अजीब अफवाह क्या सुनी है। इस पर आलिया ने जवाब दिया था कि उन्होंने सुना था कि वह महेश भट्ट और पूजा भट्ट की बेटी हैं।