रामायण देखने के बाद लॉस एंजिलिस के लोगों ने दिया रिएक्शन, बोले- राम को देख रो पड़े...

रामायण देखने के बाद लॉस एंजिलिस के लोगों ने दिया रिएक्शन, बोले- राम को देख रो पड़े...
अमेरिका के लॉस एंजिलिस के एकेडमी थिएटर में रामायण का ग्रैंड प्रीमियर किया गया था। इस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने अपना अनुभव शेयर किया है। जानिए लॉस एंजिलिस की ऑडियंस को कैसी लगी फिल्म रामायण।
रामायण भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी और खास फिल्म होने वाली है। 100 देशों में रिलीज हो रही रामायण थिएटर में धमाका करने के लिए तैयार है। इस फिल्म में रणबीर कपूर अपने करियर का सबसे बड़ा रोल निभाने जा रहे हैं। दुनिया भर में फिल्म अगले हफ्ते रिलीज हो रही है, लेकिन अमेरिका के लॉस एंजिलिस की कुछ ऑडियंस ने ये फिल्म देखकर अपना अनुभव साझा कर दिया है। दरअसल, हाल में लॉस एंजिलिस में फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर रखा गया था। इस मौके पर फिल्म की लीड कास्ट रणबीर, साई, यश अपने डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के साथ पहुंचे थे।
लॉस एंजिलिस में था रामयाण का ग्रैंड प्रीमियर
लॉस एंजिलिस के एकेडमी थिएटर में रामायण का ग्रैंड प्रीमियर किया गया था। इस मौके पर फिल्म देखने पहुंची ऑडियंस ने अपना पहला रिएक्शन सोशल मीडिया पर दे दिया है। फिल्म देखने वाली ऑडियंस ने इसे शानदार अनुभव बताया है, VFX और बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ की है। इस फिल्म को खास तरह से इंटरनेशनल मंच पर पेश करने के लिए मेकर्स को भी बधाई दी है। कुछ यूजर्स ने साई पल्लवी के किरदार को छाप छोड़ने वाला बताया। रणबीर और यश के काम को भी सराहा गया है।
रामायण देखने के बाद ये है यूजर्स का रिएक्शन
एक यूजर ने लिखा, 'रामायण-राइज ऑफ लीजेंड शानदार विसुअल्स के साथ पेश की गई है। फिल्म में डांस और म्यूजिक खास था। रणबीर कपूर शानदार, यश ने कमाल का काम किया। ये इस साल की बहुत प्रभाव छोड़ने वाली फिल्म थी।' एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘फिल्म का VFX और विजुअल्स हैरान करने वाला था, बैकग्राउंड स्कोर ने इस अनुभव को और ज्यादा गहराई में उतार दिया। इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि इस फिल्म में धर्म को खूबसूरती और सम्मान के साथ पेश किया।’
100 देशों में रिलीज होगी रामायण
रणबीर कपूर इस फिल्म में राम के किरदार में नजर आने वाले हैं। यश को रावण के रूप में देखना जबरदस्त होगा। फिल्म पर पिछले कई सालों से काम चल रहा था। हाल में मेकर्स ने एक मेकिंग वीडियो भी शेयर किया था जिसमें ब्लू स्क्रीन के आगे एक्टर्स को परफॉर्म करते हुए देखा जा सकता है। ये फिल्म 100 से भी ज्यादा देशों में रिलीज की जा रही है। फिल्म को बनाने और ऑडियंस तक अपना विजन पहुंचाने में नमित मल्होत्रा और यश के 4000 करोड़ रुपये लगे हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म है जिसकी एडवांस बुकिंग हफ्ते भर पहले शुरू हो चुकी है। इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही देश में 12 करोड़ से अधिक नेट कमाई और विदेशों में भी शानदार कलेक्शन कर लिया है। इस आने वाले हफ्ते में कमाई डबल होने की उम्मीद है।
रामायण की रिलीज डेट
रामायण का पहला भाग 5 नवंबर को थिएटर में दस्तक देने जा रहा है। वहीं दूसरे पार्ट की रिलीज दिवाली 2027 बताई गई है। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रोजेक्ट आगे तक टल सकता है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी