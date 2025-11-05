2002 में आई इस बॉलीवुड डिजास्टर ने कमाए थे सिर्फ 13 लाख, तारक मेहता के अब्दुल फिल्म में आए थे नजर

संक्षेप: आज हम आपको साल 2002 में आज ही के दिन रिलीज हुई उस बॉलीवुड फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। फिल्म को करोड़ों के बजट में बनाया गया था और फिल्म ने लाखों में कमाई की थी।

पहचान कौन में आज हम आपको साल 2002 में आज ही के दिन रिलीज हुई फिल्म के बारे में बता रहे हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। फिल्म में जुगल हंसराज और टीना राणा अहम भूमिका में नजर आए थे। फिल्म का बजट करोड़ों में था। हालांकि, फिल्म कमाई सिर्फ लाखों में ही कर पाई थी। यह एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी।

पहचान पाए फिल्म का नाम क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है हम प्यार तुम्ही से कर बैठे। फिल्म में जुगल हंसराज, टीना राणा के अलावा सचिन खेडेकर, शरद सांकला और मुश्ताक खान जैसे किरदार नजर आए थे। शरद सांकला इस वक्त भारत के सबसे लोकप्रिय सिटकॉम सीरियल्स में से एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अब्दुल का किरदार निभा रहे हैं।

कितनी है फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग इस फिल्म को मोहन सिंह राठौर ने डायरेक्ट किया था। फिल्म को अजित कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.5 है। फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।