131 करोड़ में बनी रणबीर की ये फिल्म थी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर, डायरेक्टर पर भड़के थे ऋषि कपूर

आज हम आपको रणबीर कपूर की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर थी। इस फिल्म का बजट करीब 131 करोड़ था। फिल्म फ्लॉप होने पर ऋषि कपूर डायरेक्टर पर भड़क गए थे। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 05:53 PM
पहचान कौन? में आज हम आपको रणबीर कपूर की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ कटरीना कैफ नजर आई थीं। फिल्म का बजट 131 करोड़ था। इस फिल्म के फ्लॉप होने पर रणबीर कपूर के पिता ऋषि कपूर डायरेक्टर पर भड़क गए थे। उन्होंने डायरेक्टर को गैर जिम्मेदार बताया था। वो फिल्म के फ्लॉप होने की वजह डायरेक्टर को मानते थे।

2017 में आई थी फिल्म

यह फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी। क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है जग्गा जासूस। फिल्म को अनुराग बासु ने डायरेक्ट किया था। रणबीर कपूर ने फिल्म में एक्टिंग के साथ-साथ फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था।

डायरेक्टर पर भड़क गए थे ऋषि कपूर

जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी तब ऋषि कपूर ने अनुराग बासु को जिम्मेदार ठहराया था। मिड डे के पुराने इंटरव्यू में ऋषि कपूर ने फिल्म के फ्लॉप होने की वजह अनुराग बासु को बताया था। उन्होंने अनुराग बासु को गैर-जिम्मेदार भी बताया था। ऋषि कपूर ने इंटरव्यू में कहा था, “अनुराग बसु सच में एक गैर जिम्मेदार डायरेक्टर हैं, क्योंकि वह अपनी फिल्म पूरी नहीं कर सकते। इस फिल्म की पिछले दो सालों में तीन बार रिलीज़ डेट आई और फिर भी यह रिलीज न हो सकी।”

फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग

boxofficeindia.com की मानें तो इस फिल्म का बजट 131 करोड़ था। फिल्म ने भारत में 69.31 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस डिजास्टर थी। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.4 है।

