रामायण वाले नितेश तिवारी की इस फिल्म ने जीता था नेशनल अवॉर्ड, लीड में थे सुशांत सिंह

नितेश तिवारी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर चर्चा में हैं। फैंस इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। इस बीच हम आपको रामायण बनाने वाले नितेश तिवारी की उस नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसमें सुशांत सिंह लीड रोल में नजर आए थे।

साल 2019 में रिलीज हुई उस फिल्म के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिसे रामायण बना रहे नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया था। नितेश तिवारी की इस फिल्म को नेशनल अवॉर्ड मिला था। फिल्म में लीड रोल में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म डायरेक्ट करने के साथ-साथ नितेश तिवारी इस फिल्म के लेखक भी थे।

क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है छिछोरे। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के साथ श्रद्धा कपूर लीड रोल में थीं। सुशांत और श्रद्धा के अलावा फिल्म में वरुण शर्मा, प्रतीक बब्बर, ताहिर राज भसीन, नवीन पोलीशेट्टी, तुषार पांडे और सहर्ष शुक्ला जैसे कलाकार नजर आए थे।

फिल्म का बजट और कमाई boxofficeindia.com की मानें तो सुशांत सिंह राजपूत की इस फिल्म का बजट 53 करोड़ था। वहीं, इस फिल्म ने भारत में 172.64 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवॉर्ड भी मिला था। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।