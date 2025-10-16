गोविंदा की छोड़ी फिल्म से शुरू हुआ इस एक्टर का करियर, इनकी बेटी भी है एक सफल एक्ट्रेस

संक्षेप: पहचान कौन? में आज हम आपको उस एक्टर के बारे में बता रहे हैं जिन्हें उनकी पहली फिल्म तब मिली जब गोविंदा ने उस फिल्म को रिजेक्ट किया।इस एक्टर की बेटी भी आज इंडस्ट्री की एक सफल हिरोइनों में से एक है।

पहचान कौन में आज हम आपको बॉलीवुड के उस एक्टर के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने अपने करियर में तमाम फिल्में की हैं। इस एक्टर को पहली फिल्म तब मिली जब गोविंदा ने फिल्म को रिजेक्ट किया। इस एक्टर की बेटी भी आज इंडस्ट्री की एक सफल हिरोइनों में से एक है। इस एक्टर की पहली फिल्म साल 1987 में आई थी। फिल्म का नाम था आग ही आग।

पहचानिए एक्टर का नाम क्या आप पहचान पाए एक्टर का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस एक्टर का नाम है चंकी पांडे। प्राइम वीडियो के चैट शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के लेटेस्ट एपिसोड में चंकी पांडे ने बताया कि उन्हें उनकी पहली फिल्म कैसे मिली थी। चंकी ने बताया कि वो चार साल से फिल्म के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उन्हें पहली फिल्म तब मिली जब गोविंदा ने उस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था।

बाथरूम से शुरू हुआ करियर अपनी पहली फिल्म का किस्सा सुनाते हुए चंकी ने कहा, "मैं बाथरूम में पहलाज निहलानी से टकराया। मेरा करियर वहां से शुरू हुआ। तो पहलाज ने उनके (गोविंदा) साथ इल्जाम की थी, जो सुपरहिट थी। लेकिन जब मैं उनसे बातरूम में मिला, मैं उन्हें नहीं जानता था। उन दिनों में सोशल मीडिया नहीं होता था। लोगों को पता नहीं होता था कि कौन कैसा दिखता है।"