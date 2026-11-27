Guess The Actor: आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने 21 की उम्र में शादी की और फिर एक्टिंग छोड़ दी। उन्होंने बताया था कि उन्हें एक्टिंग करने की इजाजत नहीं थी।

आज हम जिस एक्ट्रेस और फिल्ममेकर के बारे में आपको बता रहे हैं, उसकी शादी बॉलीवुड के बहुत बड़े परिवार में हुई है। हालांकि, शादी के बाद एक्ट्रेस को एक्टिंग करने की इजाजत नहीं थी। हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं इन्होंने 21 साल की उम्र में शादी की थी। एक्ट्रेस की शादी वैष्णो देवी में हुई थी। हाल ही में एक्ट्रेस को लेकर खबरें भी थीं कि वो तलाक ले रही हैं। हालांकि, एक्ट्रेस ने इन खबरों को गलत बताया था।

क्या आप पहचान पाए एक्ट्रेस का नाम? क्या आप पहचान पाए हम किस एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस एक्ट्रेस का नाम है दिव्या खोसला कुमार। इनकी शादी टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार से हुई है। दिव्या को शादी के बाद एक्टिंग की इजाजत नहीं थी। लेकिन उन्होंने शादी के बाद डायरेक्शन किया और फिल्में प्रोड्यूस कीं।

वैष्णो देवी में हुई थी एक्ट्रेस की शादी दिव्या खोसला जब 21 साल की थीं तब उन्होंने भूषण कुमार से शादी का फैसला किया था। दिव्या और भूषण कुमार की शादी 13 फरवरी 2005 को कटरा (जम्मू) स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में हुई थी। दिव्या की पहली फिल्म रिलीज होने से पहले ही उनकी शादी फिक्स हो गई थी।

इस फिल्म के सेट पर हुई थी भूषण कुमार से मुलाकात दिव्या खोसला कुमार ने साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसी फिल्म के सेट पर दिव्या खोसला और भूषण कुमार की मुलाकात हुई थी। इसके बाद परिवारों की सहमति और आशीर्वाद से ही दोनों की शादी हुई थी।

शादी के बाद एक्टिंग की नहीं थी इजाजत एक पुराने इंटरव्यू में दिव्या खोसला कुमार ने बताया था कि 'अब तुम्हारे हवाले' की रिलीज से पहले ही उनकी शादी फिक्स्ड हो गई थी। जब भूषण कुमार से शादी हुई तो फैमिली में उन्हें एक्टिंग की इजाजत नहीं थी। उन्होंने कहा, "मैं शुरू से ही बहुत क्रिएटिव रही हूं। मेरी जल्दी शादी हो गई थी। अब तुम्हारे हवाले रिलीज से पहले मेरी शादी फिक्स हो गई थी। और उसके बाद मेरी फैमिली, जाहिर है कि वह मेरे एक्ट करने के लिए तैयार नहीं थी।"

एक्टिंग के बाद डायरेक्शन में रखा कदम दिव्या खोसला कुमार ने इसी बातचीत में बताया था कि जब उन्हें एक्टिंग की इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने सिनेमैटोग्राफी और फिल्मिंग सीखना शुरू कर दिया था। दिव्या खोसला की जब शादी हुई तब वो पढ़ाई कर रही थीं। और इसीलिए उन्होंने एडिटिंग और सिनेमैटोग्राफी पर काम शुरू किया और सोनू निगम के पिता अगम निगम के पहले म्यूजिक वीडियो को डायरेक्ट किया। ये म्यूजिक वीडियो बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था।

2014 में यारियां से किया डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू म्यूजिक वीडियो डायरेक्शन के बाद उन्होंने साल 2014 में फिल्म यारियां से फिल्मी डायरेक्शन का डेब्यू किया। यारियां के अलावा दिव्या खोसला कुमार ने सनम रे (2016) का निर्देशन किया। दिव्या ने कुछ सालों पहले एक्टिंग की दुनिया में वापस कदम रखा था। उन्होंने सत्यमेव जयते 2 (2021), यारियाँ 2 (2023) और सावी (2024) जैसी फिल्मों में काम किया। दिव्या और भूषण कुमार का एक बेटा है। उनके बेटे का नाम रुहान कुमार है। रुहान का जन्म साल 2011 में हुआ था।