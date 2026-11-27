21 की उम्र में इस एक्ट्रेस ने वैष्णो देवी में की थी शादी, आलिया भट्ट से ले चुकी हैं पंगा
Guess The Actor: आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने 21 की उम्र में शादी की और फिर एक्टिंग छोड़ दी। उन्होंने बताया था कि उन्हें एक्टिंग करने की इजाजत नहीं थी।
आज हम जिस एक्ट्रेस और फिल्ममेकर के बारे में आपको बता रहे हैं, उसकी शादी बॉलीवुड के बहुत बड़े परिवार में हुई है। हालांकि, शादी के बाद एक्ट्रेस को एक्टिंग करने की इजाजत नहीं थी। हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं इन्होंने 21 साल की उम्र में शादी की थी। एक्ट्रेस की शादी वैष्णो देवी में हुई थी। हाल ही में एक्ट्रेस को लेकर खबरें भी थीं कि वो तलाक ले रही हैं। हालांकि, एक्ट्रेस ने इन खबरों को गलत बताया था।
क्या आप पहचान पाए एक्ट्रेस का नाम?
क्या आप पहचान पाए हम किस एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस एक्ट्रेस का नाम है दिव्या खोसला कुमार। इनकी शादी टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार से हुई है। दिव्या को शादी के बाद एक्टिंग की इजाजत नहीं थी। लेकिन उन्होंने शादी के बाद डायरेक्शन किया और फिल्में प्रोड्यूस कीं।
वैष्णो देवी में हुई थी एक्ट्रेस की शादी
दिव्या खोसला जब 21 साल की थीं तब उन्होंने भूषण कुमार से शादी का फैसला किया था। दिव्या और भूषण कुमार की शादी 13 फरवरी 2005 को कटरा (जम्मू) स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में हुई थी। दिव्या की पहली फिल्म रिलीज होने से पहले ही उनकी शादी फिक्स हो गई थी।
इस फिल्म के सेट पर हुई थी भूषण कुमार से मुलाकात
दिव्या खोसला कुमार ने साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसी फिल्म के सेट पर दिव्या खोसला और भूषण कुमार की मुलाकात हुई थी। इसके बाद परिवारों की सहमति और आशीर्वाद से ही दोनों की शादी हुई थी।
शादी के बाद एक्टिंग की नहीं थी इजाजत
एक पुराने इंटरव्यू में दिव्या खोसला कुमार ने बताया था कि 'अब तुम्हारे हवाले' की रिलीज से पहले ही उनकी शादी फिक्स्ड हो गई थी। जब भूषण कुमार से शादी हुई तो फैमिली में उन्हें एक्टिंग की इजाजत नहीं थी। उन्होंने कहा, "मैं शुरू से ही बहुत क्रिएटिव रही हूं। मेरी जल्दी शादी हो गई थी। अब तुम्हारे हवाले रिलीज से पहले मेरी शादी फिक्स हो गई थी। और उसके बाद मेरी फैमिली, जाहिर है कि वह मेरे एक्ट करने के लिए तैयार नहीं थी।"
एक्टिंग के बाद डायरेक्शन में रखा कदम
दिव्या खोसला कुमार ने इसी बातचीत में बताया था कि जब उन्हें एक्टिंग की इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने सिनेमैटोग्राफी और फिल्मिंग सीखना शुरू कर दिया था। दिव्या खोसला की जब शादी हुई तब वो पढ़ाई कर रही थीं। और इसीलिए उन्होंने एडिटिंग और सिनेमैटोग्राफी पर काम शुरू किया और सोनू निगम के पिता अगम निगम के पहले म्यूजिक वीडियो को डायरेक्ट किया। ये म्यूजिक वीडियो बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था।
2014 में यारियां से किया डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू
म्यूजिक वीडियो डायरेक्शन के बाद उन्होंने साल 2014 में फिल्म यारियां से फिल्मी डायरेक्शन का डेब्यू किया। यारियां के अलावा दिव्या खोसला कुमार ने सनम रे (2016) का निर्देशन किया। दिव्या ने कुछ सालों पहले एक्टिंग की दुनिया में वापस कदम रखा था। उन्होंने सत्यमेव जयते 2 (2021), यारियाँ 2 (2023) और सावी (2024) जैसी फिल्मों में काम किया। दिव्या और भूषण कुमार का एक बेटा है। उनके बेटे का नाम रुहान कुमार है। रुहान का जन्म साल 2011 में हुआ था।
आलिया भट्ट से ले चुकी हैं पंगा
बता दें, दिव्या खोसला कुमार की गिनती उन सेलेब्स में होती है जो खुलकर अपनी बात रखते हैं। उनके इसी अंदाज की वजह से वो आलिया भट्ट पर भी निशाना साध चुकी हैं। दरअसल, अक्टूबर 2024 में दिव्या खोसला कुमार ने जिगरा (आलिया भट्ट की फिल्म) के शो के दौरान खाली थिएटर की तस्वीर साझा करते हुए दावा किया कि आलिया भट्ट ने खुद टिकट खरीदकर फर्जी कलेक्शन दिखाया है। दिव्या ने यह भी आरोप लगाया था कि जिगरा की कहानी उनकी फिल्म सावी से मिलती-जुलती थी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
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साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना