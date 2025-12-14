पहचान कौन? सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है ये दिग्गज एक्टर, 400 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

संक्षेप: भारत के सशस्त्र बलों का हिस्सा होना हर किसी के लिए गर्व की बात होती है। पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा दिग्गज एक्टर भी है जो कि अब तक 400 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुका है और सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल भी है।

भारतीय सिनेमा में कई ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने सेना में काम कर के भी देश की सेवा की है। पर क्या आपको साउथ फिल्मों के उस सुपरस्टार के बारे में पता है जिन्होंने अपने करियर में अब तक 400 से भी ज्यादा फिल्में की हैं और इसके साथ ही वर्तमान में देश की सेना में भी लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात हैं। इस दिग्गज एक्टर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर आप अब भी अब तक अब तक नहीं जान पाए हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं तो आइए आपको बताते इसका जवाब...

कौन है ये एक्टर?

हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल की। मोहनलाल ने मलयाली फिल्मों के अलावा भी कई अन्य भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। मोहनलाल ने अपने करियर में अब 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इसके साथ ही वह भारत की टेरिटोरियल आर्मी (प्रादेशिक सेना) में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर हैं। बता दें कि साल 2009 में मोहनलाल को देश की टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई थी। ऐसा सम्मान पाने वाले वह देश के पहले एक्टर बने थे।

हाल ही में मोहनलाल ने भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भी मुलाकात की थी। भारतीय सेना ने इसके बाद मोहनलाल की तारीफ करते हुए लिखा- "मोहनलाल आर्म्ड फोर्सेस के बड़े समर्थक रहे हैं। मोहनलाल ने सैनिकों के सम्मान, देश के युवाओं को सेना में भर्ती होने और मानवीय अभियानों में सेना की भूमिका के बारे में जागरूकता को बढ़ाने वाले कार्यों में काफी योगदान दिया है।"

मोहनलाल का करियर और अवार्ड्स

मोहन लाल का जन्म 21 मई 1960 को केरल के पथानामथिट्टा जिले में हुआ था। मोहनलाल की पहली फिल्म साल 1980 में आई मलयाली भाषा की मूवी 'मंजिल विरिंजा पूक्कल' थी। 40 साल से ज्यादा समय के अपने एक्टिंग करियर में मोहनलाल ने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्होंने मलयालम सिनेमा के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई है। मोहनलाल को साल 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हे देश के दो बड़े नागरिक सम्मान, पद्म श्री (2001 में) और पद्म भूषण (2019 में) से सम्मानित किया जा चुका है। मोहनलाल को 5 बार नेशनल अवार्ड और कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है।

टेरिटोरियल आर्मी के बारे में जानिए