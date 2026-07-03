58 सेट, 17 एक्टर्स के साथ शूट हुई थी 24 साल पहले आई ये फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर थी डिजास्टर
Disaster Film: आज हम आपको साल 2002 में आई एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसमें 17 एक्टर्स नजर आए थे। इस फिल्म के लिए डायरेक्टर ने पानी की तरह पैसा बहाया था, लेकिन फिर भी फिल्म बॉक्स ऑफिस डिजास्टर हो गई थी।
बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें एक से ज्यादा एक्टर्स नजर आए हैं। ऐसी ही एक फिल्म साल 2002 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक, दो नहीं 17 हीरो-हिरोइन नजर आए थे। फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म पर पानी की तरह पैसा बहाया था, लेकिन फिर भी फिल्म बॉक्स ऑफिस डिजास्टर साबित हुई थी।
क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम?
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी। इस फिल्म को राजकुमार कोहली ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में राजकुमार कोहली के बेटे अरमान कोहली भी नजर आए थे।
17 एक्टर्स वाली मल्टी-स्टारर फिल्म
जब राजकुमार कोहली ने फिल्म का ऐलान किया था उस वक्त उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये फिल्म बाकी फिल्मों से बड़ी होने वाली है। इस फिल्म में 7 हिरोइनें और 10 हीरो नजर आनेवाले हैं। उस वक्त राजकुमार कोहली ने कहा था कि पहली बार किसी भी फिल्म में 17 एक्टर्स एक साथ आ रहे हैं।
58 सेट्स पर शूट हुई थी फिल्म
इसी पुराने इंटरव्यू में राजकुमार कोहली ने कहा था कि उन्होंने जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी को 58 सेट्स पर शूट किया है। उन्होंने बताया था उस सेट्स में से 20 से ज्यादा सेट्स तो ऐसे थे जहां सिर्फ एक ही दिन का शूट था।डायरेक्टर ने बताया था कि फिल्म में 45 से 50 सेप्शल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है।
क्यों डिजास्टर थी जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी?
जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी फुल ऑन एक बॉलीवुड मसाला फिल्म थी। इसमें एक्शम था, रोमांस था, गाने थे और पुनर्जन्म वाला ट्वस्ट भी था। लेकिन इसके बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। मल्टी स्टारर फिल्म होने के बाद भी फिल्म फ्लॉप हो गई थी क्योंकि दर्शकों को फिल्म में इस्तेमाल किए गए स्पेशल इफेक्ट्स लोगों को थ्रिलिंग से ज्यादा कॉमेडी लगे थे। फिल्म की कहानी भी लोगों पर कुछ खास असर नहीं की थी। इस वजह से फिल्म एक डिजास्टर हुई।
फिल्म का बजट और कमाई
boxofficeindia.com के मुताबिक, राजकुमार कोहली की इस फिल्म का बजट 18 करोड़ था। वहीं, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 17.89 करोड़ की कमाई की थी। पहले हफ्ते फिल्म ने सिर्फ 6.47 करोड़ ही कमाए थे।
फिल्म में नजर आए थे ये सितारे
फिल्म की कास्ट की बात करें तो इसमें सनी देओल, अरमान कोहली, मनीषा कोइराला, अक्षय कुमार, सोनू निगम, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, आफताब शिवदासानी, आदित्य पंचोली, रंभा, पिंकी कैंपबेल, किरण राठौड़, रजत बेदी, सिद्धार्थ, शरद एस कपूर, राज बब्बर और अमरीश पुरी जैसे कलाकार नजर आए थे।
जानी दुश्मन को लेकर कई किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है कि अक्षय कुमार ने इसी फिल्म की फीस से मुंबई में अपना घर लिया था। वहीं, एक बार सेट पर एक एक्टर अपने बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं पहुंच पाया था, तो अक्षय कुमार ने राजकुमार कोहली को कहा था कि उन्हें ही कोमा से वापस लाया जाए। अक्षय कुमार ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त एक्टर्स को हर दिन के हिसाब से पैसे मिलते थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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