केवल 3 एक्टर्स के साथ शूट हुई ये साइकोलॉजिकल हॉरर, नहीं थी कोई स्क्रिप्ट, सेट पर तय होते थे डायलॉग्स

पहचान कौन? में आज हम आपको बॉलीवुड की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो साल 1999 में रिलीज हुई थी। यह एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म थी जिसमें केवल तीन एक्टर्स थे। इस फिल्म की कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। एक्टर्स सेट पर जाकर तय करते थे कि उन्हें क्या करना है। इस फिल्म के लेखक कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के शानदार फिल्ममेकर अनुराग कश्यप हैं। फिल्म में उर्मिला की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया था।

क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है कौन। इस फिल्म को राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में मनोज बाजपेयी, उर्मिला मातोंडकर और सुशांत सिंह नजर आए थे। पूरी फिल्म में केवल एक घर नजर आया है।

नहीं थी कोई स्क्रिप्ट फिल्म एक्टर सुशांत सिंह ने डिजिटल कमेंट्री के साथ एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म का एक मोटा-मोटा खाका तैयार था, कहानी के लिए। कोई बाउंस स्क्रिप्ट नहीं थी, लिखित डायलॉग्स नहीं थे। वो लोग सेट पर पहुंचकर चर्चा करते थे। एक सीन हो गया, फिर हम दूसरे सीन पर चर्चा करते थे। अगला सीन क्या होगा इस हत तक उन लोगों की चर्चा होती थी।