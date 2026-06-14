जाह्नवी कपूर के किरदार को लेकर डायरेक्टर की माफी से नाखुश लिरिसिस्ट, बोले- अगर ऐसा रहा तो फिर हम...
जाह्नवी कपूर के पैद्दी किरदार को लेकर काफी बवाल हो रहा है। हालांकि इस पर अभी तक एक्ट्रेस की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया है। लेकिन डायरेक्टर बुची बाबू सना ने माफी मांग ली थी।
राम चरण की फिल्म पैद्दी जबसे रिलीज हुई है तबसे जाह्नवी कपूर के किरदार को लेकर काफी बवाल हो रहा है। दरअसल, फिल्म में जाह्नवी ने अच्चियम्मा का किरदार निभाया है। ऐसा कहा जा रहा था कि जाह्नवी के किरदार को ओवर सेक्सुअलाइज किया हुआ था। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर बुची बाबू सना ने स्टेटमेंट जारी कर माफी भी मांगी थी।
लिरिसिस्ट बोले फिर क्रिएटिविटी कैसे होगी
अब इस बीच फिल्म के लिरिसिस्ट अनंनत श्रीराम ने कहा कि उन्हें पसंद नहीं आया कि डायरेक्टर ने माफी मांगी। श्रीराम ने तेलुगु में कहा, ‘एक किरदार एक तरीके से बिहेव करता है...वो डायरेक्शन का इमैजिनेशन होता है। उस इमैजिनेशन से एक किरदार को बनाया जाता है। यहां जो इंग्लिश में बोल सकता है वो ग्रेट है। PhD और ग्रेजुएट लोगों की सोच का तरीका सही है... और यह बढ़ रहा है। जो लोग सोशल मीडिया पर वोकल हैं जो अपनी बातें कहकर ट्रोलिंग कर रहे हैं, वे अपनी ही राय से प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा अगर लोग डायरेक्टर को फ्रीडम नहीं देंगे...तो फिर क्रिएटिविटी का हम क्या करें।’
अगर ऐसा चलता रहा तो कमर्शियल फिल्में नहीं बन पाएंगी
उन्होंने आगे कहा, ‘अगर आप बड़े वर्ड्स यूज करते हं जैसे वाइटल अट्रैक्शन, हारमोनल रिएक्शन आदि तो उसे ऑसम कहा जाता है ऐसा कि जैसे इसे एस्थेटिकली किया गया है। अगर हीरो ट्राइबल भाषा में बोलता है मैं तुम्हें टच करूंगा तो वो वल्गर हो जाता है। वो बोलते हैं कि वह आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह गेख रहा है। बुची बाबू ने भले ही माफी मांग ली है कि लोगों की भावनाएं आहत होने पर या फिर किसी की भावनाओं को आहत ना करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कमर्शियल फिल्में नहीं बना पाएंगे।’
फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
फिल्म की बात करें तो इसमें राम चरण, जाह्नवी के अलावा शिवा राजकुमार, दिव्येंदु और बोमन ईरानी भी हैं। फिल्म फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। अब तक फिल्म ने भारत में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।
डायरेक्टर ने क्या कहा था
बता दें कि बुची बाबू ने सोशल मीडिया पर लिखा था, 'हमें आप सबके ओपीनियन हमें मिले हैं और हम उसकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारा इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं है। हम हमेशा ऑनस्क्रीन और ऑफस्क्रीन महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर लोगों को हर्ट हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं और आगे इसका ध्यान रखूंगा।'
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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