Peddi Box Office Prediction: राम चरण की फिल्म छोड़ेगी धुरंधर को पीछे, जानें कितने करोड़ कमाएगी
राम चरण की फिल्म पेड्डी गुरुवार को रिलीज हो गई है। फिल्म की एडवांस बुकिंग को देखकर इसके कलेक्शन से अच्छी उम्मीद की जा रही है।
राम चरण की फिल्म पेड्डी 4 जून को रिलीज हो गई है। गुरुवार को रिलीज हुई इस फिल्म में राम चरण के साथ जाह्नवी कपूर लीड रोल में हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था और अब पेड्डी के फर्स्ट डे के बॉक्स ऑफिस प्रिडिकेशन की रिपोर्ट आ गई है तो जानें फिल्म पहले दिन कितने करोड़ कमा सकती है।
कितना करोड़ कमा सकती है फिल्म
पेड्डी को लेकर ट्रेड पंडित का अनुमान है कि फिल्म पहले दिन भारत में 70 करोड़ कमा सकती है। इस अमाउंट के साथ पेड्डी इस साल यानी 2026 की तीसरी सबसे बेस्ट स्टार्स फिल्म हो सकती है। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। धुरंधर 2 ने पहले दिन 102 करोड़ और प्रभास की फिल्म द राजा साब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इस फिल्म ने पहले दिन 62 करोड़ कमाए थे।
इन फिल्मों को छोड़ सकती हैं पीछे
हालांकि पेड्डी, धुरंधर(30 करोड़) और शाहरुख खान की पठान (57 करोड़) को पछाड़ सतकी है। वहीं ओवरसीस पेड्डी, 3 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई कर सकती है। इस हिसाब से फिल्म ग्लोबली 100 से ज्यादा करोड़ की कमाई करेगी।
फिल्म की एडवांस बुकिंग
पेड्डी की रिलीज से 1 दिन पहले 83 लाख से ज्यादा टिकट बिके हैं। सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म पहले दिन फर्स्ट शो से पहले 20 करोड़ कमा सकती गै। ब्लॉक सीट को मिलाकर फिल्म 33 करोड़ कमाएगी।
पेड्डी
पेड्डी फिल्म की बात करें तो इसे बुची बाबू सना ने डायरेक्ट किया है। वहीं वेन्कट सतीश ने इसे प्रोड्यूस किया है। फिल्म में राम चरण के अलावा शिवा राजकुमार, जाह्नवी कपूर, जगपति बाबू, दिव्येंदु और बोमन ईरानी लीड रोल में हैं।
तिरुमाला मंदिर पहुंचीं जाह्नवी
बता दें कि जाह्नवी इस फिल्म की सक्सेस के लिए तिरुमाला मंदिर गई थीं। जाह्नवी के लिए तिरुमाला मंदिर काफी खास है और वह हर स्पेशल मौके पर वहां जाती हैं। अब जाह्नवी गुरुवार को 3550 स्टेप्स नंगे पाव पैदल चलकर गईं। इस दौरान वह ट्रेडिशनल कपड़े पहने नजर आईं। जाह्नवी को देखकर सब उनकी तारीफ कर रहे हैं।
जाह्नवी वहां फैंस और मीडिया फोटोग्राफर्स को देखकर सबको नमस्ते कर रही थीं। उनकी ऐसी सादगी ने फैंस का दिल जीत लिया है।
जाह्नवी की यह इस साल की पहली फिल्म है। लास्ट वह फिल्म सनी कुमारी की तुलसी कुमारी में नजर आई थीं। इस फिल्म में जाह्नवी के साथ वरुण धवन, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ लीड रोल में थे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।