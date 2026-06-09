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Peddi Box Office Day 5: सोमवार को भी नहीं रुकी राम चरण की फिल्म पेड्डी की कमाई, वीक डे पर कमाए इतने

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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Peddi Box Office Day 5 साउथ सुपरस्टार राम चरण की फिल्म बॉक्स ऑफिस शानदार कमाई कर रही है। फिल्म ने अपने पहले सोमवार को अच्छा कलेक्शन किया है। ऐसा माना जा रहा कि इस हफ्ते में फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी।

Peddi Box Office Day 5: सोमवार को भी नहीं रुकी राम चरण की फिल्म पेड्डी की कमाई, वीक डे पर कमाए इतने

साउथ सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी फिल्म पेड्डी के लिए छाए हुए हैं। हाल में उनकी फिल्म रिलीज हुई है जिसमें वो अभी तक के एकदम अलग किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। एक्टर ने एक कुश्ती, क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में राम चरण की मेहनत नजर आती है। उनके किरदार को पसंद किया जा रहा है। हालांकि ये फिल्म अल्लू अर्जुन की पुष्पा या रणवीर सिंह की धुरंधर की तरफ बॉक्स ऑफिस पर धमाका करती नहीं नजर आ रही है। फिल्म का पहला वीकेंड वीक डेज से बेहतर था लेकिन कमाई जबरदस्त हुई । अब पहले सोमवार के कलेक्शन की डिटेल आ गई है।

फिल्म की अब तक कमाई

राम चरण की फिल्म पेड्डी ने 5 दिनों में कुल 169 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म ने सोमवार को 12।05 करोड़ का कलेक्शन किया है। अब तक की कमाई पर ध्यान दें तो फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर शानदार कमाई की है। इस टेबल से समझिए अब की कमाई का आंकड़ा।

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5 दिनों का कलेक्शन

फिल्म- पेड्डीकलेक्शन (इंडिया नेट)
पहला दिन (बुधवार)18.50 करोड़
दूसरा दिन (गुरुवार)51 करोड़
तीसरा दिन (शुक्रवार)26.90 करोड़
चौथा दिन (शनिवार) 28.85 करोड़
पांचवा दिन (रविवार)31.90 करोड़
छठा दिन (सोमवार)12.05 करोड़
कुल कलेक्शन169.70 करोड़

राम चरण ने किया इम्प्रेस

फिल्म की कहानी की बात करें तो ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसमें लीड किरदार पेड्डी को क्रिकेट से लेकर कुश्ती जैसी खेलों में अव्वल आते देखा गया है। पेड्डी के लिए राम चरण ने खूब मेहनत की है। दोनों खेलों की बारीकियों को समझकर ये किरदार निभाया। फिल्म में उनकी परफॉरमेंस को पसंद किया गया है। पेड्डी में राम चरण के साथ बोमन ईरानी और दिव्येंदु शर्मा भी है, जिनके काम को पसंद किया गया है। एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने लीड किरदार निभाया है।

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जाह्नवी की चैट हुई थी वायरल

हाल में जाह्नवी इस फिल्म के लिए खबरों में बनी हुई हैं। हाल में एक्ट्रेस की एक चैट वायरल हुई है जिसमें उन्होंने फिल्म में उन्हें ज्यादा सेक्सुअलाइज किए जाने पर बात की है। एक्ट्रेस ने स्वीकार किया कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन को अलग तरह से दिखाया जाता है। एक्ट्रेस ने अपनी चैट में ये बात मानी है कि उनके लीड एक्टर राम चरण ने ऐसे किसी भी शॉट को नहीं लेने के लिए डायरेक्टर को मना किया था। इसके बाद में डायरेक्टर बुची बाबू सना ने एक स्टेटमेंट जारी कर माफी भी मांगी थी।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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