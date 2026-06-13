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Box Office: पेद्दी बनी 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली साउथ इंडियन मूवी, राम चरण की फिल्म ने कमा डाले इतने करोड़

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Highest Grosser Film: राम चरण की पेद्दी इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली साउथ इंडियन फिल्म बन चुकी है। फिल्म ने 9 दिन में दुनियाभर में 366 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। 

Box Office: पेद्दी बनी 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली साउथ इंडियन मूवी, राम चरण की फिल्म ने कमा डाले इतने करोड़

राम चरण की पेद्दी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। राम चरण की ये स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म दुनियाभर में इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। राम चरण की फिल्म ने 9 दिन में दुनियाभर में 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। वहीं, भारत में भी फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।

पेद्दी बनी 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली साउथ इंडियन फिल्म

पेद्दी मूवी के इंस्टाग्राम पर इस बात की जानकारी दी गई है। पेद्दी का एक पोस्टर शेयर किया गया है। इस पोस्टर पर राम चरण की तस्वीर है, उसी के साथ पोस्टर पर लिखा है- 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली साउथ इंडियन फिल्म। 9 दिन में दुनियाभर में कमाए 366 करोड़ से ज्यादा।

भारत में राम चरण की फिल्म ने कितनी की कमाई?

पेद्दी ने भारत में भी 200 करोड़ की कमाई पूरी कर ली है। sacnilk.com के मुताबिक, पेद्दी ने अबतक (दोपहर 3 बजे तक)201.61 करोड़ (नेट) की कमाई कर ली है। फिल्म ने आज यानी 10 वें दिन 3.24 करोड़ (खबर लिखे जाने तक) की कमाई की है। आज फिल्म ने हिंदी भाषा में 39 लाख और तेलुगु भाषा में 2.85 करोड़ की कमाई कर ली है। इस तरह फिल्म की टोटल कमाई 201.94 करोड़ (शाम 4 बजे तक) की कमाई कर ली है।

पेद्दीकमाई
पहला हफ्ता187.25
डे 86.30 करोड़
डे 95.15 करोड़
डे 10 (शाम चार बजे तक)3.24 करोड़
टोटल201.94 करोड़

फिल्म में नजर आए हैं ये सितारे

राम चरण की पेद्दी एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। फिल्म में राम चरण के अलावा जाह्नवी कपूर, शिवराज कुमार, दिव्येंदु शर्मा, दयानंद रेड्डी और श्रुति हसन जैसे कलाकार नजर आए हैं। पेद्दी को बुची बाबू सना ने डायरेक्ट किया है।

फिल्म को लेकर हुआ था विवाद

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद एक विवाद भी हुआ था। दरअसल, फिल्म में जिस तरह से जाह्नवी कपूर को दिखाया गया है, उसे लेकर ही विवाद मचा था। लोगों का कहना था कि फिल्म में जाह्नवी कपूर को बेमतलब के ज्यादा सेक्सुलाइज तरीके से दिखाया गया। इस विवाद पर फिल्म के डायरेक्टर ने माफी भी मांगी। पेद्दी से उठे इस विवाद के बाद एक बार फिल्मों में महिलाओं को दिखाए जाने के तरीके पर सवाल उठने लगे हैं।

जाह्नवी कपूर

जाह्नवी कपूर के इस विवाद को लेकर काफी सेलेब्स ने भी अपनी राय सामने रखी। आशिकी गर्ल अनु अग्रवाल ने कहा कि केवल फिल्म मेकर्स या दर्शकों को इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना सही है। एक्टर्स को खुद भी न कहना आना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका फिल्मों से दूरी बनाने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी था।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

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