आलिया भट्ट के बंगले वाले पोस्ट पर भड़कीं पायल रोहतगी; 'अपने पति के साथ आपका सेक्सुअल एक्ट...'

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के नए बन रहे बंगले का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद आलिया भट्ट ने नाराजगी जताई थी। अब आलिया भट्ट के पोस्ट को री-शेयर करते हुए पायल रोहतगी ने आलिया भट्ट को गलत बताया है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और एक्टर रणबीर कपूरा के बंगले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो को लेकर आलिया भट्ट ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि ये उनकी निजता का हनन है और सुरक्षा से जुड़ी समस्या है। आलिया भट्ट के इस पोस्ट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें सपोर्ट किया था। हालांकि, बिग बॉस में नजर आईं पायल रोहतनी ने आलिया भट्ट के इस पोस्ट को री-शेयर करते हुए आलिया भट्ट को ही गलत बताया है। उन्होंने कहा कि ये निजता का हनन नहीं है।

आलिया की नाराजगी पर क्या बोलीं पायल रोहतगी पायल रोहतगी ने आलिया भट्ट के पोस्ट पर बनी खबर को री-शेयर करते हुए लिखा- “यह निजता के हनन के अंतर्गत नहीं आता है। आपका आपनी पती या किसी और आदमी के साथ सेक्सुअल एक्ट निजता के हनन के अंतर्गत आता है।”

आलिया को दी कॉमेन सेंस इस्तेमाल करने की सलाह पायल ने आगे लिखा- आलिया भट्ट आपके घर की लोकेशन शेयर करना निजता का हनन नहीं है। काश आपको बेसिक कॉमन सेंस मिले। इंफ्लुएंसर्स सड़को पर वीडियो बनाते हैं और उसमें बैकग्राउंड में घर होते हैं। अपने लिए सिक्योरिटी कैमरा लगवा लीजिए, लेकिन कृप्या तर्क का इस्तेमाल कीजिए। यह इतिहास नहीं है कॉमेन सेंस है।"